Ольга Мартиновська зізналася у відносинах із суддею «МайстерШефа»

Напередодні фіналу чергового сезону проєкту «МайстерШеф» (СТБ) його суддя, рестораторка Ольга Мартиновська, яка розповіла про зміни у своєму житті, зізналася, які почуття пов’язують її з шеф-кухарем Володимиром Ярославським. Про це вона розповіла Григорію Решетнику в проекті «Як ти?»

«З Ярославським ми просто друзі, — зізналась Ольга. — Мама мені каже: „Може, через цю надміцну дружбу ти втратила можливість з кимось зустрітися. Бо всі думають, що ви з Володимиром разом“. Але ми справді тільки дружимо. Між нами є платонічна любов. Ми завжди підтримуємо один одного. Донька його обожнює. Ми разом колись літали на відпочинок до Єгипту. Спали в одній кімнаті, до речі».

На запитання, чого ж не вистачає у Ярославському, аби між ними виникло щось більше, ніж дружба, рестораторка віджартувалася: «Вов, не ображайся, але хоча б 10 сантиметрів зросту».

Відомо, що Мартиновська довгий час жила та працювала у Франції. В Парижі у неї навіть був свій ресторан. А в перші місяці війни саме у Францію вона поїхала разом з дочкою. Ольга відверто розповіла і про свій ідеал чоловіка.

«У мене немає чіткого образу, ідеалу, яким має бути мій чоловік, — зізналась Ольга. — Але для мене важливо, щоб фізично він поряд зі мною був трішки більшим. Мені подобаються чоловічі риси обличчя і характеру. Такий собі чолов’яга. Ця людина має бути доброю: любити людей, тварин, життя».

Також Мартиновська зізналась, що за порадою подружки навіть зареєструвалась у додатку для знайомств — Тіндері.

«Тільки дуже рідко там з’являюсь, — каже Ольга. — Мені психолог говорив: „Олю, а що ти робиш для того, щоб знайти свою половинку? Хоч в Тіндері когось полайкай, на побачення сходи“. Я ходила на Тіндер-побачення в Парижі декілька років тому. А в Україні, до речі, жодного разу».

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» холостяк Алекс Топольський зізнався, чи знайшов кохання на проєкті.



140

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram