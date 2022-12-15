«Наступні пів року стануть вирішальними»: Зеленський зробив важливу заяву про війну

Президент України Володимир Зеленський закликав європейські країни продовжувати підтримку України у війні проти росії. Про це глава держави заявив під час звернення до Європейської ради.



«Наступні пів року стануть багато у чому вирішальними в тому протистоянні, яке росія розпочала цією агресією. Агресією проти України і проти кожного з вас, тому що фінальна мішень росії значно далі за наш кордон та український суверенітет. Наступні пів року вимагатимуть від нас ще більших зусиль, ніж за час, що минув», — сказав президент.



Він зазначив, що енергетичний терор росії має зазнати поразки в усіх формах. Українці та європейці мають діяти спільно, адже блекаути в Україні — це тисячі нових біженців до Європи, удари по соціальним системам європейських держав.



«Закликаю продовжувати робити все, щоб ми могли підтримувати енергозабезпечення українців», — сказав Зеленський.

Оборонна підтримка Україні дуже важлива й вона, на думку глави держави, має бути не меншою, ніж у минулі пів року. Україні, щоб вистояти й наступати, потрібне сучасніше озброєння та у більших обсягах.

Велику роль грає дипломатія. Київ розробив та запропонував формулу миру, яку президент закликав підтримати.

Президент також зазначив, що попри війну, Україна бачить своє майбутнє разом з Європою. Цього тижня Верховна Рада ухвалила три євроінтеграційні закони.

Зеленський звернувся до Європейської ради з проханням дати оцінку виконання рекомендацій Єврокомісії та «прискорити цей процес, щоб далі вже перейти до старту переговорів щодо членства України у ЄС».

Раніше Зеленський закликав Міжнародний олімпійський комітет не допускати російських спортсменів до міжнародних змагань, не прощати росії терор, який вона творить в Україні.

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