Ворог замінував узбережжя Конки та Чайки, та творить беззаконня на Великому Потьомкінському під Херсоном, — Генштаб

Російські загарбники продовжують спроби вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямах, перетворюючи населені пункти на руїни. Зокрема, в районі Бахмута рашисти обстріляли сімнадцять сіл та селищ.



Минулої доби наші воїни відбили атаки ворога в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Веселе та Мар'їнка Донецької області, повідомили в Генштабі.



Українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони вразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу противника та склад пально-мастильних матеріалів.



На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати позиції наших військ та цивільну інфраструктуру вздовж правого берега річки Дніпро.



Окупанти замінували дачні ділянки та узбережжя річок Конка та Чайка у межах Олешківської міської територіальної громади Херсонської області.



Ворог примусово евакуював громадян України, які проживали на острові Великий Потьомкінський поблизу Херсона.

Окупанти також проводять роботи з перемикання Запорізької атомної електростанції до енергетичної системи російської федерації.



Нагадаємо, вчора Україна повернула ще 64 своїх військовослужбовців з російського полону, серед них є захисники Бахмута.

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