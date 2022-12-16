«Так невимушено»: Вільям і Кейт здивували мотивом для різдвяної листівки

На Різдво принц Вільям і принцеса Кейт завжди надсилають листівки з сімейною фотографією. Це давня традиція британської королівської родини: в середині грудня члени монаршої сім'ї публікують свої фотографії для різдвяних листівок. Привітання Чарльза ІІІ та його дружини Камілли вже на шляху до своїх адресатів, про що палац оголосив кілька днів тому. Для своєї прем'єри в якості королівського подружжя вони обрали кадр, на якому зображені у святковому вбранні.

Принц Вільям і принцеса Кейт поділилися цьогорічним святковим мотивом на своїх сторінках у соціальних мережах — і зробили сюрприз. Їхня листівка не є класично різдвяною, і навіть зимовою. Навпаки, Кембриджі та їхні троє дітей у літньому вбранні.

На світлині — п'ятеро членів сім'ї, які тримаються за руки під час прогулянки на природі у сонячний день. Між спадкоємцем престолу та його дружиною троє їхніх дітей. Поруч з Вільямом йде його старший син, дев'ятирічний Джордж, який тримає за руку молодшу на два роки сестру Шарлотту, а праворуч від неї — син Луї та принцеса Кейт.

Майбутній король і його дружина рідко виглядають так невимушено. Принц Вільям одягнений у джинси, кросівки та синю сорочку, верхні ґудзики якої він залишив розстебнутими. Принцеса Кейт обрала темніший скінні-варіант з білою блузкою та кросівками в тон. Одяг дітей підібраний за кольором до одягу батьків: всі троє вдягнені в шорти, сорочки та взуття на шнурівці.

Знімок був зроблений на початку цього року фотографом Меттом Портосом на території Анмер-холу в Норфолку. Члени королівської родини проводить багато часу у своєму заміському маєтку. Тут вони можуть відпочити подалі від суєти Букінгемського палацу, і це видно на фото.

Треба зазначити, що напередодні традиційного різдвяного концерту принцеса Кейт сфотографувалась у довгій червоній сукні на фоні прикрашеної ялинки та упакованих подарунків.

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