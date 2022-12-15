Дама у червоному: принцеса Кейт позує в ефектній сукні напередодні традиційного різдвяного концерту

Принцеса Кейт Міддлтон влаштовує традиційний різдвяний концерт у Вестмінстерському абатстві 15 грудня. Це завжди одна з подій, яку фанати королівської сім'ї відзначають у своїх календарях. Кейт вже поширює різдвяний настрій новим фото, яким вона поділилася на своїй сторінці у соціальній мережі. Адже в інстаграмі вона вже налаштовує користувачів на святковий лад.

На фото Кейт зображена в елегантній червоній вечірній сукні з великою кількістю мереживних деталей на тлі прикрашеної ялинки та двох упакованих подарунків. Плаття коштує 460 фунтів стерлінгів, воно від британського бренду Needle & Thread. Раніше Кейт уже одягала цю сукню у 2020 році.

У коментарі палацу зазначається, що захід транслюватиметься в рамках спеціальної програми «Королівські колядки: разом на Різдво» на британському каналі ITV1, про що нещодавно також оголосив Королівський фонд. Згідно з повідомленням, телеведучою стане голлівудська зірка Кетрін Зета-Джонс.

Окрім Кейт, 15 грудня на святі будуть присутні її чоловік принц Вільям, король Чарльз ІІІ, його дружина Камілла та інші члени сім'ї. Цьогорічне богослужіння присвячене королеві Єлизаветі ІІ (1926−2022) та цінностям, які відстоювала покійна королева, включаючи емпатію, віру, співчуття та підтримку інших.

Минулого року принцеса Кейт здивувала всіх грою на фортепіано під час різдвяного шоу. А на територію Віндзорського замку, де святкувала Різдво королева Єлизавета та її рідні, проник озброєний зловмисник.

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