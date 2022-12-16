Удар по Кривому Рогу: є жертви, серед поранених — діти (фото)

Росіяни 16 грудня здійснили масовану атаку по Україні. Внаслідок обстрілу у місті Кривий Ріг сталося влучання в триповерховий житловий будинок. Про це повідомили в ДСНС України.

«Прибувши на місце, рятувальники встановили, що 1 під’їзд триповерхового житлового будинку повністю зруйновано. Попередньо, внаслідок події загинуло 2 людей, постраждало 6 чоловік, з них троє неповнолітні. Також врятовано та госпіталізовано три неповнолітні особи», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники додали, що під завалами ще можливо перебувають люди.

Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко також повідомив, що серед поранених двоє дітей.

Як писали «ФАКТИ», 15 грудня окупанти обстріляли Херсон. Загинуло двоє людей, пошкоджено житлові будинки та маршрутку.

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