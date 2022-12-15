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Обстріл окупантами Херсона 15 грудня: загинуло двоє людей, пошкоджені житлові будинки та маршрутка

17:17 15 грудня 2022
Обстріл окупантами Херсона 15 грудня: загинуло двоє людей, пошкоджено житлові будинки та маршрутка

В деокупованому Херсоні розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ранкового обстрілу обласного центру військовими рф. Прокуратура кваліфікувала злочин як порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України).

Згідно з оновленими даними, унаслідок влучання снаряда по одній з вулиць загинуло двоє людей, серед яких — парамедик, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

У місті саме йшов дощ

Снаряди влучили у центральну частину міста, пошкоджено житлові будинки.

Уламок снаряду пошкодив асфальт

Під обстрілом опинився і маршрутний автобус, в ньому травмовано пасажирку.

Нагадаємо, 15 грудня жорстким ворожим обстрілам з повітря також було піддано Оріхів на Запоріжжі, а Дніпропетровщина постраждала від артилерії окупантів.

Фото прокуратури

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Обстріл окупантами Херсона 15 грудня: загинуло двоє людей, пошкоджено житлові будинки та маршрутка

Обстріл окупантами Херсона 15 грудня: загинуло двоє людей, пошкоджені житлові будинки та маршрутка

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