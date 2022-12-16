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Десятки ракет і дрони-камікадзе: росія завдала нового масштабного удару по Україні

9:22 16 грудня 2022
Ракетна атака

Росіяни здійснили ще одну атаку по Україні. Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що росія випустила близько 60 ракет.

Він висловив переконання, що українська ППО зіб'є щонайменше 50, а то й більше ракет. Згодом Віталій Кім повідомив про два залпи «Калібрів», повідомляє канал 24.

Речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що сили оборони працюють та відстежують ситуацію. За її словами, станом на 8:30 годину у Чорному морі немає кораблів-ракетоносіїв на бойовому курсі.

«Однак пам'ятаємо, що ракетна небезпека може тривати декілька годин, протягом яких ці ракетоносії можуть долучитися до атаки. Як правило, такі ракети типу „Калібр“, які несуть ці кораблі, ворог використовує для атаки по конкретних об'єктах критичної інфраструктури», — сказала речниця ОК «Південь».

Через ракетні удари у низці областей України запроваджені аварійні вимкнення електроенергії. Повідомляється про вимкнення у Житомирській, Черкаській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив про прильоти по енергетичній інфраструктурі у кількох областях.

Зокрема, були вибухи у Харкові. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали 3 ударів по критичній інфраструктурі області.

Голова військової адміністрації Керивого Рогу Олександр Вілкул також повідомив про вибухи ракет у місті.

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