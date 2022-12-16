У Берліні розбився найбільший у світі акваріум: тисяча тонн води вирвалася назовні (фото, відео)

Вранці 16 грудня у центрі Берліна лопнув гігантський акваріум AquaDom. Його ємність становила мільйон літрів. Висота скляного циліндра — 16 метрів, діаметр — 11,5 метра. Він був найбільшим у світі окремим циліндричним акваріумом.

AquaDom розташовувався у фоє комплексу будівель біля знаменитої площі Александерплац. Вода виплеснулася на вулицю разом з уламками фасаду готелю, що входить до складу комплексу.

Довелося спішно евакуювати постояльців та персонал готелю. Двоє людей отримали численні порізи уламками. Їм знадобилася госпіталізація.

Причина інциденту з'ясовується. За попередніми оцінками, поліція виключає можливість диверсії. Район Александерплац оточений.

Точна шкода будівлі встановлюється. Ушкодження отримав перший поверх готелю. Вода також потрапила до підвалу. Фахівці перевіряють, чи пошкоджена несуча конструкція будівлі. За їхньою оцінкою, з акваріума витекло не менше тисячі тонн води.

В акваріумі було розміщено кораловий риф, в якому мешкало близько 1500 тропічних рибок. Більшість із них загинули.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про трагедію в Індії, де наприкінці жовтня обрушився вантовий міст, який користувався великою популярністю у туристів. Загинули люди.

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