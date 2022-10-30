39.09 / 39.92 38.37 / 39.43
Київ: +10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

В Індії впав підвісний міст: загинули кілька десятків людей

19:17 30 жовтня 2022
міст

Кілька десятків людей загинули та кілька десятків поранено після обвалення канатного мосту через річку Маччху в районі Морбі в Гуджараті в Індії у неділю ввечері, 30 жовтня.

Про це повідомило видання The Tmes of India.

За попередніми даними, вантовий міст було відновлено п'ять днів тому після ремонту.

Міністр внутрішніх справ Гуджарат Харш Сангхаві заявив, що понад 70 людей врятовано та доставлено до лікарні.

На момент інциденту на мосту було орієнтовно 500 людей. Відомо, що 30 людей загинули на місці трагедії, ще 100 досі перебувають у воді.

Канатний міст Морбі – історична споруда, збудована багато років тому. Після ремонту та реконструкції його знову відкрили лише чотири дні тому, 26 жовтня, з нагоди гуджаратського Нового року. Влада стверджує, що міст впав, оскільки не витримав ваги людей, що стояли на ньому. Наразі точну кількість постраждалих та загиблих не встановлено. 

Також повідомляється, що більшість людей, яких вдалося врятувати, є поза небезпекою. 

Раніше у Генуї з невідомих причин обрушився автомобільний міст. За офіційними даними, загинули щонайменше 35 людей.

133

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Виблискуватиме як алмаз: як легко і швидко почистити унітаз простим засобом (відео)

Виблискуватиме як алмаз: як легко і швидко почистити унітаз простим засобом (відео)

Тарас Редькін

«Тарас міг катапультуватися, але не став, щоб відвести літак від села»: на Миколаївщині героїчно загинув пілот-винищувач

пенсіонер

Незалежно від виду пенсії: кому з пенсіонерів з грудня доплачуватимуть по 579 грн

загинув Олександр Мамчур

«Своєю смертю він зберіг комусь життя»: під час розмінування Харківщини загинув підполковник Олександр Мамчур

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту