В Індії впав підвісний міст: загинули кілька десятків людей

Кілька десятків людей загинули та кілька десятків поранено після обвалення канатного мосту через річку Маччху в районі Морбі в Гуджараті в Індії у неділю ввечері, 30 жовтня.



Про це повідомило видання The Tmes of India.



За попередніми даними, вантовий міст було відновлено п'ять днів тому після ремонту.

Міністр внутрішніх справ Гуджарат Харш Сангхаві заявив, що понад 70 людей врятовано та доставлено до лікарні.

На момент інциденту на мосту було орієнтовно 500 людей. Відомо, що 30 людей загинули на місці трагедії, ще 100 досі перебувають у воді.



Канатний міст Морбі – історична споруда, збудована багато років тому. Після ремонту та реконструкції його знову відкрили лише чотири дні тому, 26 жовтня, з нагоди гуджаратського Нового року. Влада стверджує, що міст впав, оскільки не витримав ваги людей, що стояли на ньому. Наразі точну кількість постраждалих та загиблих не встановлено.

Також повідомляється, що більшість людей, яких вдалося врятувати, є поза небезпекою.

#WATCH | Several people feared to be injured after a cable bridge collapsed in the Machchhu river in Gujarat's Morbi area today. Further details awaited. pic.twitter.com/hHZnnHm47L — ANI (@ANI) October 30, 2022

Раніше у Генуї з невідомих причин обрушився автомобільний міст. За офіційними даними, загинули щонайменше 35 людей.

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