Російський мільярдер Леонід Невзлін, який постійно проживає в Ізраїлі, вважає, що фінансист ПВК Вагнер євген пригожин необхідний путіну і навпаки — цей симбіоз зміцнюватиметься, поки господар кремля буде при владі.

В інтерв'ю «Обозревателю» він, аналізуючи стан справ в рф «через призму мафії», зазначив, що найслабшому путіну потрібен фаворит — людина, яка поруч із ним і показує, що вона сильна.

«Потрібен каральний меч, який дістане будь-кого. І пригожин зараз грає цю роль людини, яка і за кордоном, у зоні бойових дій, і всередині росії виконає будь-яке доручення путіна і вирішить, так би мовити, будь-яке питання. І без сумніву він молодший, хитріший… На мене лаятимуться, але, без сумніву, розумніший, більше пройшов у житті „інститутів“, дуже свавільна людина, такий справжній урка. Не як путін — це фальшивий урка. А це справжній злодій. Тому сьогодні пригожин дуже потрібен путіну, а путін дуже потрібен пригожину», — зазначив він.

Опозиційний політик вважає, що наразі пригожин виконує роль силовика мафії, начальника безпеки. Він «набирає обертів» у той час, як путін старішає. «Він там славиться десятками тисяч найманців на Донбасі, в Африці, Сирії. Він узяв під себе Кадирова. Справді, він контролює величезні потоки, грошові потоки, бюджетні, він їх перетворює на приватні потоки. Він сильно озброєний, небезпечний і розправляється з ворогами у межах своїх можливостей. І він небезпечна людина для людей усередині, які йому не подобаються, і для людей зовні, які йому не подобаються», — додав Невзлін.

На його думку, путін не буде завжди потрібний пригожину, який на сьогоднішній день є яскравою постаттю у пабліку. І для «елітних злодіїв та корупціонерів» він не нікчема, а людина, яка вирішує питання.

«Він не викликає жодної суперечності. Навіть більше, з людьми, які вирішують питання, мати справу приємніше, ніж з людьми, які просто беруть гроші й не вирішують або вирішують дуже довго», — сказав Леонід Невзлін та додав: «Я не виключаю ситуації, за якої пригожин може бути керівником росії».

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