«Пригожин, по суті, педофіл»: Сергій Старенький про таємницю, яка може пов'язувати президента росії та «кухаря путіна»

Авт.), а й прирівнюються до касти «опущених». Шокуюча заява колишнього в'язня на ім'я Саша Курара, оприлюднена в інтернеті, в росії скандалу прогнозовано не спровокувала. На відео Курара розповів про те, що командир ПВК Вагнера Євген Пригожин, який у 1980-х роках відсидів дев'ять років на зоні, особисто йому надавав у в'язниці послуги інтимного характеру. «Зеки, ви розумієте, що вами командує півень?» — звертається Курара до російських в'язнів, яких так званий особистий кухар путіна Пригожин вербує на війну в Україні . Адже за злодійськими поняттями зеки, які стали «вагнерівцями», тепер є не лише «ссученими» (в'язні, які працюють на адміністрацію в'язниці та державу. —.), а й прирівнюються до касти «опущених». На відео Саша Курара, який не приховує свого обличчя, запропонував Пригожину зустрітися з ним, наприклад, у Туреччині, щоб той міг «відповісти на пред'яву» (спростувати чи виправдатися щодо висунутих претензій. — Авт.). Але поки що «кухар путіна» ніяк не відреагував на це. Промовчали і злодії у законі, які суворо стежать за дотриманням понять у кримінальному світі. Колишній керівник Пенітенціарної служби України Сергій Старенький, який дуже добре знає тюремні звичаї, спробував розібратися в тому, чи міг путін не знати минулого людини, яку максимально наблизив до себе і яку називають одним із ймовірних наступників кремлівського диктатора. Старенький не виключає, що путіна і Пригожина може об'єднувати якась таємниця. Про це колишній керівник Пенітенціарної служби України розповів у кількох відео, розміщених у Facebook.

«Російські злодії у законі вже давно перебувають під жорстким контролем ФСБ»

«Пригожин зараз отримав повну свободу дій, — каже Сергій Старенький. — Він може їздити в'язницями і вербувати зеків на війну. Не завжди самі ув'язнені погоджуються туди йти. Тоді їм створюють відповідні умови, щоб вони не мали іншого вибору.

Після вербування зеків відправляють на «нуль», де вони гинуть у перші дні. А злодії у законі при цьому мовчать. Адже коли під час Другої світової зеки також йшли на війну, захищати Радянський Союз від німецьких загарбників, це у кримінальному світі не схвалювалося".

Колишній керівник Пенітенціарної служби України Сергій Старенький дуже добре знає тюремні звичаї

Мовчання злодіїв у законі щодо дій Пригожина виглядає дивним. Але це лише на перший погляд.

«Річ у тім, що в росії майже не залишилося жодного впливового злодія в законі, — пояснює Старенький. — Більшість із них виїхала за кордон. Дуже багато їх у Туреччині. Вони можуть сказати, що це не за поняттями, але мовчать. Все тому, що російські злодії у законі вже давно перебувають під жорстким контролем ФСБ. Путін як колишній офіцер-правоохоронець не міг дозволити злодіям керувати в країні».

Як відомо, у кримінальному світі зневажають «опущених» — нижчу касту у тюремній ієрархії. А Сергій Старенький упевнений, що заява Саші Курари про Пригожина, швидше за все, правдива.

«Одна зі статей, за якою сидів Пригожин, — це залучення неповнолітніх до проституції, — розповів Старенький. — Йдеться про розбещення малолітніх. Якщо говорити простою мовою, то Пригожин, по суті, педофіл. Злочини проти дітей — це та категорія злочинів, яка на зоні, дуже м'яко кажучи, не користується повагою. І така людина зараз, по суті, керує колоніями та робить там усе, що їй завгодно».

За словами екскерівника пенітенціарної служби, путін наприкінці 90-х — на початку 2000-х познайомився з Пригожиним у його ресторані на воді, який мав назву «Стара митниця». Незабаром їхнє знайомство переросло у міцну дружбу. Але чи міг президент росії не знати про статус свого нового товариша на зоні?

«Нинішній командир „вагнерівців“ 9 років провів на зоні, що називається, під лавкою»

«Чи можна повірити, що ФСБ, частиною якого свого часу був путін, не знала про те, чий це ресторан і хто є його господарем? — каже Сергій Старенький. — Путін дуже добре знав, що за людина Пригожин, і тим не менш наблизив його до себе».

Ексглава пенітенціарної служби назвав несподівану версію такого зближення.

«Пам'ятаєте отруєння «Новичком» подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки? Я думаю, що цей злочин міг мати й особисті мотиви, — повідомив Старенький. — Скрипаль свого часу відкрив факти, що путін фіксується на темі педофілії. Тобто швидше за все його вбили не за зраду, а за те, що він натрапив на страшну таємницю. І якщо прийняти цю версію, то, думаю, це вагома причина того, щоб Пригожин і путін, які мають однакові схильності, могли довіряти один одному.

Я за своїм досвідом роботи у виправних колоніях дуже добре знаю, що мафія педофілів — це дуже серйозне лобі у вищих сферах нашого життя. Представники цієї мафії допомагають та прикривають один одного. Інших пояснень близької дружби путіна з Пригожиним я знайти не можу. Адже нинішній командир «Вагнера» 9 з 12 років провів на зоні, що називається, під лавкою. Він був змушений носити із собою діряву ложку (такими на зоні їдять «опущені». — Авт.)".

«Ви уявляєте, наскільки Пригожин зненавидів злочинний світ, який його принизив? — звертається до аудиторії Старенький. — І ось він зараз сам керує злочинним світом із благословення путіна. Ви тепер розумієте, яке задоволення отримує Пригожин, по суті принижуючи злодіїв у законі, які не можуть йому нічого сказати? Яке задоволення він отримує, відправляючи зеків на бійню в Україну? Ці зеки, якими керує „опущений“, зараз мають лише два виходи — або загинути на війні, або повернутися на зону під лавку до своєї дірявої ложки».

«Російський журналіст у своїй книзі главу про Пригожин назвав «Педофіл Женечка»

То що ж «сплавило ці дві долі: штирлиця, який став за іронією долі керівником величезної держави, і засидженого в зонах кота-сутенера, який торгує малолітніми хлопчиками?»

Раніше вирок щодо Євгена Пригожина публікувало видання «Медуза». Серед безлічі статей Кримінального кодексу, за якими звинувачували «кухаря путіна», була й стаття 210: «Залучення неповнолітніх до злочинної діяльності, у заняття жебрацтвом, проституцією, азартними іграми, а також використання неповнолітніх для цілей паразитичного існування». У самому вироку — жодного слова про залучення неповнолітніх до проституції, але є епізод, коли Пригожин змушував пити спиртне неповнолітнього члена своєї злочинної групи. Чи був вирок відредагований? Чи не є версія про збоченця в оточенні путіна міфом? Поки що відповісти на ці запитання достовірно складно.

Але раніше про те, що Пригожин міг мати такі схильності, написав у своїй книзі «Путінбург» російський журналіст Дмитро Запольський. Він помер у віці 62 років під час подорожі з сім'єю Європою за дивних обставин. Це сталося через два роки після виходу книги у світ. Так от, у «Путінбурзі» є глава, присвячена Євгену Пригожину, вона називається «Педофіл Женечка».

У цьому розділі є епізод про те, як на очі господареві ресторану «Стара митниця» Пригожину попався 15-річний хлопчина. «Той навчався у кулінарній школі і якось, випадково зайшовши до сестри вдень на роботу, потрапив на очі босу. Хазяїн посадив його за окремий столик і розповів, що йому потрібен учень — саме такий, юний та симпатичний. І що брат матиме блискучу кар'єру: бос зробить з нього шеф-кухаря, він працюватиме на „найголовнішій кухні країни“, у нього буде свій кабінет у кремлі та своя спальня. І в нього також буде свій кухар!».

Далі Запольський писав про те, що сестра хлопчика, 17-річна офіціантка Тетяна зі «Старої митниці», знаючи про нахили свого господаря, заборонила братові навіть наближатися до ресторану. За що її з особливою жорстокістю зґвалтували просто в ресторані на очах Пригожина. А потім відкупилися від дівчини, давши їй 1000 доларів.

Щоб урятувати свого брата, Тетяна звернулася до свого сусіда, актора Олега Басилашвілі.

Ось як про це писав Запольський:

«І Таня знайшла в собі сили зателефонувати до сусідньої квартири, сказавши крізь замкову щілину:

— Дядю Олегу! Я вас благаю, врятуйте брата!

Басилашвілі набрав путіна, і вони довго говорили. Невідомо про що. Дочка Басилашвілі Ксюша потягла Таню до ванної кімнати. Кричала татові, що терміново треба викликати поліцію, їхати на експертизу, писати заяву, але батько зупинив її:

— Не бійся за брата, йому просто не треба там з'являтися. Та й тобі, зважаючи на все, теж. А до поліції дзвонити, напевно, безглуздо. Втім, як знаєш. Я зробив все що міг.

Таня не вийшла на роботу. І в поліцію не заявила — залишила цю історію в глибині себе".

У книзі також згадується, що Пригожин був сутенером неповнолітніх хлопчиків і мав славу дуже жорстокої людини:

«Офіціанти та інша обслуга знали, що їхній господар — людина жахливої жорстокості. Вони чули про його дружбу з путіним — точніше, не так про дружбу, як про тісний зв'язок, про щось, що скріпляло їх намертво. І не вірили чуткам. Все-таки неможливо таке уявити: людина з ядерною валізкою, що тримає в страху і покорі свій почет, небожитель, всесильний і всемогутній лідер країни — і жалюгідний холуй, здатний підсмажити котлету по-київськи, віртуозно змахуючи відбитою в млинець курячою філешкою! Що їх поєднує? Що сплавило ці дві долі: штирлиця, що став за іронією долі керівником величезної держави, і засидженого в зонах кота-сутенера, який торгує малолітніми хлопчиками і став також всесильним на своєму іржавому кораблику, обмазаному свіжою фарбою прямо поверх кривавих плям корозії?»

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як «вагнерівці» стратили колишнього в'язня, який побував у полоні у ЗСУ, проломивши йому голову кувалдою.

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