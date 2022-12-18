Платити не треба: у Раді зробили важливе роз'яснення для українців із генераторами

З огляду на те, яку шкоду енергетичній інфраструктурі завдають ракетні удари рашистів, не тільки важливі соціальні об'єкти, а й будинки починають оснащувати генераторами. До речі, ОСББ, житлово-будівельні контори керуючі багатоквартирних будинків можуть отримати певну компенсацію від держави у випадку покупки генератора.

А голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що власники генераторів ще можуть й продавати електроенергію, отримуючи прибуток. Правда, за умови обмеженої потужності обладнання.

«Велика кількість бізнесменів звертається з питанням щодо законності діяльності з продажу електроенергії, виробленої генераторами. Відповідаю: діяльність законна, ліцензуванню не підлягає (обладнання потужністю до 5 мегаватт), платниками акцизу на електроенергію є тільки ліцензіати», — зазначив він та додав: «Продавайте, будь-ласка, стільки, скільки можете».

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Фото Pixabay

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