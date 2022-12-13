Купив генератор — отримай компенсацію: скільки, кому і хто повертатиме гроші

Після масштабних обстрілів України росією та значним пошкодженням електромереж, попит на генератори в нашій країні виріс подекуди вдесятеро. Звісно, ринок відреагував на ситуацію: як наслідок ціни на генератори суттєво зросли. Водночас є певні програми, які дозволяють отримати компенсацію за купівлю такого товару. Щоправда, розраховувати на неї можуть не всі.

Отримати компенсацію мають право:

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ);

житлово-будівельні контори (ЖБК);

керівники багатоквартирних будинків.

Також потрібно розуміти: рівень компенсації залежить, зокрема й від міста перебування. Так, жителі Києва мають змогу повернути 75% від вартості генератора, тоді як в полтавчани 50%.

На компенсацію можуть претендувати жителі таких міст:

Київ

У столиці мешканцям багатоквартирних будинків компенсують 75% від ціни генератора. Щоправда, максимальна сума складає 80 тисяч гривень. Для отримання компенсації потрібно подати заявку та пакет документів до районної адміністрації.

Одеса

Одеситам повернуть до 70% від вартості генераторів, але не більше 100 тисяч гривень. Щоб отримати гроші необхідно взяти чеки та звернутись до районної адміністрації.

Львів

В місті Лева сума відшкодування становить 50% від ціни, однак максимум — 30 тисяч гривень. На неї мають право ОСББ, ЖБК і решта житлового сектору.

Підприємці ресторанної сфери та роздрібної торгівлі харчовими продуктами можуть отримати ваучер.

Чернівці

Жителі цього міста можуть претендувати на компенсацію у 80% від вартості. Однак, ціна генератора не повинна перевищувати 60 тисяч гривень.

Полтава

Для полтавчан передбачена компенсація до 50% від ціни генератора, проте її зможуть отримати лише мешканці будинків, де є понад 2 поверхи. Сума відшкодування не повинна перевищувати 80 тисяч гривень.

Запоріжжя

При ціні генератора до 30 тисяч гривень жителям Запоріжжя заплатять 80% від його вартості.



Рівне

В цьому місті передбачили компенсацію до 70% від вартості пристрою. Проте її виплатять лише за умови, якщо його ціна не перевищила 45 тисяч гривень.

Суми

Для отримання компенсації в цьому місті потрібно жити в будинку з трьома поверхами і вище, або в двоповерхових будівлях, збудованих до 1993 року. Сума компенсації не перевищує 50% і 50 тисяч гривень вартості генератора.

До слова, скоро заводити генератори в Україну можна буде без сплати митного збору. Комітет ВРУ одноголосно підтримав до другого читання законопроєкт щодо відновлення енергоінфраструктури

Нагадаємо також про правила безпеки при експлуатації генератора.

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