«У разі блекауту вистачить на освітлення та зарядку телефонів усім сусідам»: чоловік самотужки сконструював гідроелектростанцію

У моїй багатоповерхівці у Вінниці після повномасштабного вторгнення люди самотужки облаштували укриття, буржуйку. А сусід Іван Верещак за літо змайстрував мікро-ГЕС — це була його давня мрія. Зробив усе з підручних матеріалів. Колесо вже пару місяців як крутиться, за будинком тече річка, яка практично не замерзає. У перспективі отриману електроенергію від цієї ГЕС можна буде використати на освітлення приміщення у разі блекауту , або накопичувати в автомобільних акумуляторах. Загалом на установку вінничанин витратив близько тисячі доларів і чотири місяці, поєднуючи справу з офіційною роботою.

«Труби, з яких хотів збудувати паркан на дачі, дуже мені знадобились при складанні ГЕС»

— Думка про те, аби змайструвати мікро-ГЕС, виникла у мене давно, це була моя давня мрія, просто руки не доходили. Але після 24 лютого вона ще більше не давала мені спокою. Адже я розумів, що ситуація в будь-який момент може стати критичною й варто створити умови, щоб ми із жителями нашого будинку були забезпечені світлом в укритті багатоповерхівки, — розповів «ФАКТАМ» Іван Верещак. — Чимало часу перебирав у голові, як би це створити таку мініатюрну гідроелектростанцію, щоб і обійшлась вона недорого і регулювалась висота занурення у воду. Інформацію шукав в інтернеті, спілкувався з тими, хто створював уже подібне. У мене майже не було креслень — лише деяких запчастин, щоб потім їх можна було виточити. Роботу над ГЕС розпочав у травні.

Працював над винаходом Іван майже щодня у своєму гаражі біля будинку. В арсеналі мав — електрозварювальний апарат.

— За деталі не переживав, адже можна сказати, що їх я заготовляв тривалий час, — продовжує він. — Металеві стійки, диск, вал мені допоміг зробити токар. Редуктор придбав власним коштом. У мене довго лежали металеві труби діаметром 90 мілілітрів, аби збудувати паркан на дачі. Але якось не вийшло, то ж під час складання ГЕС вони мені дуже знадобились. А ось знайти кронштейни несучих ковшів, до яких приварені лопаті, мені допоміг товариш, який працює в одній з мереж супермаркетів. Ковші зробив таким чином: у мене було два балони від фреону, яким заряджають кондиціонери. Решту знайшов серед металобрухту. Після того розрізав їх на дві частини, спаяв. Вийшло 32 лопаті, які мають розмах 3 метри 20 сантиметрів.

«Колись на нашій річці вже була електростанція»

Гідроелектростанцію чоловік розмістив на річці Вінничка, яка тече за нашою багатоповерхівкою. Відстань від неї до будинку — близько 30 метрів. Зайняв половину водойми, аби риба могла вільно плавати. Крім того, пан Іван звів ще й підмурну стіну з бетону, тому сусідам із приватних будинків нема чого турбуватись через підтоплення.

— Вже потім я дізнався від старожила, що колись на нашій річці після війни знаходилась електростанція, — каже Іван. — Нею заживлялись навколишні будинки. Це мене ще більше змотивувало, що я зможу втілити проєкт в життя.

Якщо чесно, розраховував отримати більшу потужність — хоча б на кіловат. Втім, фахівці, які відновлювали старі електростанції на одній із річок у Вінницькій області, пояснили, що це неможливо, адже має бути більша та глибша водойма. Реально із тими характеристиками отримати 100−200 Вт, для цього слід обладнати гідроелектростанцію генератором. Пробував встановити із трактора, але не підходить, то ж я ще у пошуках. У мене є перетворювач з 12 вольтів на 220, можемо його під’єднати. В разі блекауту сусідам вистачить на зарядку телефону. В нинішній ситуації — і це досить добре.

Окрім міні-ГЕС, Іван Верещук змайстрував у своєму гаражі пристрій для різання яблук на кришаниці, заточний станок з електродвигуна старої пральної машинки, свердлильний станок зі старого радянського фотозбільшувача «Ленінград-4»… Зізнається — якщо є бажання, можливо багато що створити власними руками. Навіть тому, хто раніше не мав відношення до техніки.

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