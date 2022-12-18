Ворог обстріляв Херсон: є поранені (фото)

Російські військові вчергове обстріляли Херсон — 18 грудня удару було завдано по центру міста.

За інформацією заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, постраждало троє людей: «Вони отримали осколкові порання, один поранений у важкому стані. Всім надається медична допомога».

На каналі журналіста Андрія Цаплієнка виклали фото зі снарядом, якій трохи не долетів до житлового будинку.

А очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушкевич повідомляв, що напередодні рашисти 54 рази обстріляли територію регіону.

«Мирні населені пункти області потерпали від атак з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та снайперського вогню. Ворог вкотре обстріляв житлові квартали Херсона. Поцілили у медичний заклад, приватні та багатоквартирні будинки. Минулої доби через російські обстріли загинуло 3 людей, 6 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості», — зазначив він.

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Ілюстративне фото зі сторінки Кирила Тимошенка

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