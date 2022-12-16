«Ракета вбила Віку, коли вона роздавала людям гуманітарну допомогу»: під час обстрілу Херсона загинула волонтерка Червоного Хреста

У четвер, 15 грудня, російська ракета вбила в Херсоні волонтерку Червоного Хреста, маму двох дітей Вікторію Яришко. Вікторія потрапила під обстріл, коли роздавала людям гуманітарну допомогу. Про загибель 39-річної жінки повідомили її друзі та Червоний Хрест. За словами близьких, Вікторія стала волонтером ще у 2014 році, а після 24 лютого, під час окупації Херсона, активно допомагала місцевим жителям. Хоча сама мала проблеми зі здоров'ям.

На офіційній сторінці Червоного Хреста України у фейсбуці повідомляється, що Вікторія потрапила під ворожий обстріл неподалік будівлі Херсонської обласної організації Червоного Хреста України. Жінка отримала несумісні з життям поранення. Окрім неї, загинув 70-річний чоловік, який прийшов отримати гуманітарну допомогу. Ще кілька людей були поранені.

«Наша Вікторія, з дитинства парафіянка св. Стрітенського собору. Вчора, 15.12.2022, вона загинула у Херсоні при виконанні своєї благодійної волонтерської роботи у Червоному Хресті. Її вбила росія, вона загинула від російської «братньої» зброї. Талановита художниця, дуже добра дівчина, яка мала своїх дітей та піклувалася про інших особливих дітей під час окупації нашого рідного міста… Хоча мала сама вроджену хворобу спини, але це ніколи не заважало їй допомагати іншим.

З 2014 року була волонтером, чи то на польовій кухні готувала на державні свята, чи то малювала з дітьми, завжди допомагала, де цього потребували", — написала у фейсбуці подруга загиблої Наталія Петренко.

Ще одна подруга загиблої Наталія Шатилова-Погасій написала, що бачила Вікторію буквально напередодні, і Вікторія подарувала їй рамку з їхньою спільною фотографією.

«Вчора наша світла дівчинка, Фея памперсів та майстриня на всі руки, показала мені цю рамку, а сьогодні (у день обстрілу. — Авт.) особисто поклала її мені у сумку. А через годину її не стало… Світла дівчинка назавжди залишиться для нас яскравим Янголом, який і надалі захищатиме нас і піклуватиметься про своїх рідних та друзів. Лети, Бусінка…»

Окрім двох неповнолітніх дітей, у Вікторії Яришко залишилася хвора мама. Про те, як допомогти сім'ї, можна прочитати на сторінці подруги Вікторії Катерини.

Нагадаємо, під час удару рашистів по Херсону 12 грудня загинула жінка, ще четверо цивільних отримали травми різного ступеня.

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