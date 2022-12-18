Російські війська намагаються відновити втрачене положення на Лиманському напрямку, а на Запорізькому ворог відновлює залізничну інфраструктуру для покращення логістичного забезпечення. Як і раніше, рашисти зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На інших напрямках, за даними Генштабу ЗСУ, ворог веде оборону, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України.

Протягом поточної доби окупанти завдали 4 ракетних удари, а також здійснили близько 20 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура та мирне населення.

Зазначається, що наразі на Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку ворог утримує у прикордонних районах Бєлгородської області угруповання військ, здійснив танкові, мінометні та артилерійські обстріли по районах населених пунктів Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ, Фиголівка, Дворічна та Новомлинськ Харківської області. На Сіверському противник з мінометів обстріляв прикордонну Сумщину — під удар попав населений пункт Білокопитове.



На Лиманському напрямку під вогневе ураження рашистів потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва на Луганщині, а на Бахмутському напрямку ворог вів вогонь з танків та усього спектру артилерії по районах населених пунктів Верхньокам’янське, Берестове, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав вогневого впливу біля Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

А на Запорізькому та Херсонському напрямках від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Темирівка, Червоне, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області та місто Херсон. Є постраждалі серед мирних жителів.

«Противник продовжує використовувати заклади освіти на тимчасово захопленій території для прикриття своїх підрозділів. Так, у деяких населених пунктах Василівського району Запорізької області окупанти у будівлях шкіл розмістили особовий склад. При цьому навчальний процес триває — діти відвідують навчальні заклади», — зазначили у Генштабі.

Наразі на тимчасово окупованій території Луганської області тривають мобілізаційні заходи — усім підприємствам регіону військові комісаріати розіслали картки обліку. Така ж ситуація спостерігається і на тимчасово окупованій території Донецької області. Зокрема, у Горлівці мобілізації підлягають працівники комунальних підприємств.

Українська авіація протягом доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 склади боєприпасів.

Нагадаємо, що 18 грудня рашисти обстріляли центр Херсона, є поранені.

Фото Генштабу ЗСУ

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