«Порвати» Європу: букмекери оцінили шанси України на перемогу у Ліверпулі

Дует TVORCHI, який із піснею Heart Of Steel став переможцем національного відбору на Євробачення-2023 в Україні, досить високо котирується у букмекерів.

На даний момент українці посідають перше місце з «переможним» коефіцієнтом у понад 20 відсотків. На другому місці — Італія, на третьому — Швеція. За даними eurovisionworld.com, перша десятка виглядає так:

Фото https://eurovisionworld.com

Слід зазначити, що конкурсні відбори завершилися лише у кількох країнах. Тож ситуація може змінитися.

Нагадаємо, що пісенний конкурс мав відбутися у 2023 році в Україні — перемогу нашій країні приніс гурт Kalush Orchestra. Проте організатори з Європейського мовного союзу ухвалили рішення, що Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії, але від імені України. Це було зроблено через війну росії проти України.

Фото https://eurovision.ua

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