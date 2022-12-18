38.34 / 39.02 40.12 / 40.95
Київ: -5
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Порвати» Європу: букмекери оцінили шанси України на перемогу у Ліверпулі

19:38 18 грудня 2022
TVORCHI

Дует TVORCHI, який із піснею Heart Of Steel став переможцем національного відбору на Євробачення-2023 в Україні, досить високо котирується у букмекерів.

На даний момент українці посідають перше місце з «переможним» коефіцієнтом у понад 20 відсотків. На другому місці — Італія, на третьому — Швеція. За даними eurovisionworld.com, перша десятка виглядає так:

Фото https://eurovisionworld.com

Слід зазначити, що конкурсні відбори завершилися лише у кількох країнах. Тож ситуація може змінитися.

Нагадаємо, що пісенний конкурс мав відбутися у 2023 році в Україні — перемогу нашій країні приніс гурт Kalush Orchestra. Проте організатори з Європейського мовного союзу ухвалили рішення, що Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії, але від імені України. Це було зроблено через війну росії проти України.

Фото https://eurovision.ua

68

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Соцдопомога

З 1 січня в Україні припиняється автоматичне нарахування соцвиплат: що це означає і що потрібно зробити отримувачам

боєць

Швидкого закінчення війни не буде: спадкова відьма розповіла, коли можна чекати на перемогу України

бачок

Пластикова пляшка у зливному бачку: простий трюк, завдяки якому туалет довго радуватиме вас чистотою

Холостяк

«Я відпускаю тебе»: несподіване рішення Холостяка

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту