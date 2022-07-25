«Євробачення» пройде у Великій Британії, але від імені України

Конкурс «Євробачення», який виграв гурт гурт Kalush Orchestra, пройде у Великій Британії, але від імені України. Таке остаточне рішення ухвалив організатор — Європейська мовна спілка.

Про це йдеться на офіційній сторінці конкурсу у Instagram.

«В результаті обговорень ЄМС запросила британський громадський мовник ВВС, від якого учасник посів друге місце на конкурсі у 2022 році, виступити організатором 67-го пісенного конкурсу «Євробачення». Представники Суспільного мовлення співпрацюватимуть з ВВС, щоб розробити та впровадити українські елементи в шоу «, — йдеться у повідомленні.

На сторінці Суспільного мовника також йдеться про те, що Україна як країна-переможниця автоматично потрапить у фінал конкурсу в 2023 році.

Також зазначається, що найближчими місяцями на конкурсі оберуть місто, яке прийматиме «Євробачення». Прийом заявок розпочнеться із цього тижня.

Нагадаємо, Європейська мовна спілка ухвалила рішення провести конкурс «Євробачення» не в Україні через військові дії та неможливість гарантувати безпеку учасникам та гостям.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Україна не погоджується з таким рішенням і вимагав додаткових переговорів.

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