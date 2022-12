Україна обрала свого представника на Євробаченні-2023″: подробиці фіналу Нацвідбору (відео)

Дует TVORCHI з піснею Heart Of Steel став переможцем національного відбору на Євробачення-2023, конкурс має відбутися у Великобританії, в місті Ліверпуль від імені України. Таке рішення свого часу ухвалили заради безпеки учасників та глядачів. До речі, відбір також відбувався з дотриманням безпекових заходів з огляду на російську агресію — на одній зі станцій київського метро, яке використовується у якості бомбосховища.

Організатори повідомили, що переможці отримали 10 балів від глядачів та 9 від суддів.

У фіналі брала участь десятка фіналістів:

1. Moisei — «I'm Not Alone»

2. OY Sound System — «Ой, тужу»

3. DEMCHUK — «Alive»

4. Jerry Heil — «WHEN GOD SHUT THE DOOR»

5. FIINKA — «Довбуш»

6. KRUTЬ — «Колискова»

7. Tember Blanche — «Я вдома»

8. Angelina — «Stronger»

9. 2TONE — «Квітка»

10. TVORCHI — «Heart of Steel».

Друге місце посіли бандуристки KRUTЬ, отримавши 10 балів від суддів та 8 від глядачів, а третє — Jerry Heil, набравши 8 і 9 балів відповідно.

До речі, цьогорічні переможці вже брали участь у Нацвідборі на Євробачення-2020, але поступилися тоді гурту Go_A.

TVORCHI — електронний гурт, у складі якого всього двоє музикантів: саунд-продюсер Андрій Гуцуляк та вокаліст Джеффрі Кенні. Вони познайомилися випадково. Якось Андрій Гуцуляк підійшов на вулиці до Джеффрі Кенні, щоб поспілкуватися англійською та перевірити свій рівень знань.

Нагадаємо, що ведучими Нацвідбору цього року стали Злата Огневич, Тимур Мірошниченко та Катерина Павленко. Огневич представляла Україну на конкурсі 2013 року, Мірошниченка називають «голосом» «Євробачення» — він вів усі трансляції в Україні, а Павленко — солістка гурту «Go_A» — своїм «Шумом» підкорила серця мільйонів шанувальників конкурсу у 2021 році.

