У понеділок, 19 грудня 2022 року, на день Миколи слід закрити всі поточні борги. Це буде активний день, коли найкраще підбивати підсумки та аналізувати поточну ситуацію.

Всі ми маємо важкий і насичений тиждень. Наберіться сил та енергії на останній цього року ривок, рекомендує астролог.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Овнам слід у цей день звернути увагу на здоров'я. За найменшого тривожного симптому звертайтеся до фахівця, не займайтеся самолікуванням.

Телець (20 квітня — 21 травня)

Тільців цього дня можуть розчарувати рідні та близькі люди. Також із друзями у вас залишилися деякі недомовленості, тому тримайте ситуацію під контролем і будьте готові першим зробити крок уперед до мети.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам чудовий настрій у цей день забезпечений. Вам під силу зараз реалізувати найсміливіші плани та досягти вершин.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам астролог радить розрахуватися цього дня з усіма боргами. Однак не обмінюйте гроші та не знімайте великі суми з кредитних карток. Фінансові відносини краще перенесіть на інший день.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Леви чекають поїздки до інших міст і навіть країн. Астролог радить не боятися доріг — вони будуть успішними і принесуть чудові враження та результати.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Дівам можна починати дрібні ремонти або перестановку. Якщо ви мрієте про нове житло, цього дня вам можуть надійти вигідні варіанти.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терези повинні розслабитися і відпочити. Адже на вас чекає важкий і насичений тиждень. Наберіться сил та енергії на останній цього року ривок.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Це свято буде продуктивним для Скорпіонів. Незважаючи на деякі перешкоди та труднощі, до вечора ви зможете виконати всі свої завдання та почати пишатися собою.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільцям астролог радить скоротити цього дня витрати. Краще економте та збирайте гроші на щось значуще. Адже в передсвятковий період на вас чекають великі придбання.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам слід бути уважними та тримати усі свої речі при собі. Є ризик того, що біля вас опиниться людина-шахрай чи злодій. Краще присвятити цей день своїм рідним та близьким людям.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям слід у цей день бути активними та ініціативними. Займіться покупками для рідних та близьких людей. Увечері доведеться доопрацювати деякі проекти.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Рибам астролог радить звернути увагу до харчування. Не експериментуйте зі стравами, а також не зловживайте алкоголем.

Нагадаємо, раніше астрологи вже пообіцяли непростий тиждень із 19 по 25 грудня.

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