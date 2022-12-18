Поточний тиждень знаменуватиметься днем зимового сонцестояння. За розрахунками астрономів, це відбудеться 21 грудня о 17:58 за київським часом: ніч із 20 на 21 грудня буде найдовшою в році, а день — найкоротшим. Цей день вважається містичним, пов'язаним із відродженням Сонця. За повір'ями, загадане в день зимового сонцестояння бажання обов'язково здійсниться. Вважалося, якщо 21 грудня на деревах є іній, то врожай буде багатим. Яка погода цього дня — така сама буде й 31 грудня, напередодні Нового року.

Про те, яким буде тиждень із 19 по 25 грудня, пише slovofraza.com.

Овен

Овнам у період з 19 по 25 грудня астрологи наполегливо радять зайнятися своїм здоров'ям. Це чудовий період для початку оздоровчих процедур та для банального аналізу своїх поточних звичок. Якщо Овни хочуть розпочати новий рік правильно, доведеться починати рятуватися від звичок, які підривають здоров'я та позбавляють оптимізму. Цього тижня з високою ймовірністю закінчаться стрибки настрою. Овни стануть більш стабільними та сильними, витривалішими.

Телець

Потрібно проводити 2022 так, щоб не жалкувати, що час витрачено дарма. Це гарний час для самоаналізу, для всебічної роботи над собою та для перетворення житла. Сприятливий Юпітер допоможе Тельцям піти на примирення з ворогами та близькими людьми, з якими вони нещодавно посварилися. Не кращий часу для генерального прибирання, домашніх справ та турбот. Також корисно займатися покупками, але не 21 числа — у день сонцестояння.

Близнюки

Близнюки, ймовірно, мали дуже непрості останні кілька тижнів. Якщо це так, то астрологи рекомендують людям даного Знака Зодіаку не зациклюватися на поганому і продовжувати йти вперед. Дуже важливо підтримувати свою репутацію на роботі та у справах. Не можна давати порожніх обіцянок та брехати. Якщо хтось із колег чи клієнтів, друзів чи родичів помітить нечесність у Близнюків, це може стати початком кінця довірчих стосунків. Важливо бути дуже обережними.

Рак

Ракам у період з 19 по 25 грудня астрологи наполегливо радять остерігатися енергетичних вампірів. Справа в тому, що цього тижня буде зимове сонцестояння, причому вкрай несприятливе. Це буде часом розквіту тих, хто живе за рахунок оточуючих. Ракам важливо побоюватися тих, з ким їм не подобається спілкуватися. Є приказка: «Один день весь рік годує». Так от, у нашому випадку «один тиждень годує рік». Ці сім днів важливо встигнути довести до логічного завершення всі важливі проекти, виконати завдання, причому добре і без затримок.

Лев

Левам може не вистачати удачі у середу та неділю. Загалом тиждень можна вважати сприятливим. Найголовніше — не думати про минуле та звернути увагу на поточні справи та спробувати спланувати новорічну ніч, святкові канікули. Також однією з найважливіших умов щасливої зустрічі нового року стане порядок вдома. Необхідно як слід прибратися і позбутися старих і непотрібних речей, або полагодити те, що можна.

Діва

Дівам астрологи рекомендують стежити за словами. Апогеєм успіху у ці сім днів стане четвер. У цей день очікується максимум потоку Урсіди, який дуже благотворно впливає на настрій та удачу Дів. Експерти радять присвятити ці сім днів завершенню важливих справ. Нічого нового поки що краще не починати, щоб не злякати удачу. Потрібно налаштуватися на позитивну хвилю, оптимізм і роботу. До новорічних канікул лишилося недовго.

Терези

Терези — одни з найпозитивніших людей планети. Енергетика оптимізму штовхає їх до підкорення нових висот. Цього тижня хтось із оточення може постаратися позбавити їх гарного настрою, або зробити це не навмисне. Як би там не було, бажано остерігатися похмурих і темних душею людей. Будуть і вороги, які захочуть вставити дрючки у колеса. Доведеться дивитися в обидва і правильно вибирати своє оточення. Астрологи радять Терезам поки що не просити нікого про допомогу. Настав час для самостійного вирішення всіх негараздів.

Скорпіон

Скорпіонам, ймовірно, доведеться дуже багато спілкуватися по роботі та загалом. Настає ідеальний час для того, щоб навчитися говорити переконливо. Швидше за все, цього тижня люди цього Знаку опиняться на піку інтелектуальної форми, тому не час відкладати на потім ті справи, які можна завершити зараз. Представникам цього Водного Знаку потрібна наполегливість, віра в себе та сила волі. Тільки так їм вдасться показати світові своє непереборне бажання стати кращим і успішнішим.

Стрілець

Стрільцям знадобиться дуже багато енергії цього тижня, оскільки нічні світила своєю енергетикою породять у свідомості цих людей безліч нових ідей, бажань. На їхню реалізацію знадобиться велика кількість сил і часу. Представники цього Знаку Зодіаку зможуть багато чого навчитися на прикладі оточуючих. Важливо спостерігати за тим, що відбувається у житті друзів, колег. Їхні помилки можуть стати чудовим джерелом мудрості.

Козеріг

Козерогам на цьому тижні необхідно досягти стану душевної рівноваги. Юпітер і максимум потоку Урсіди допоможуть їм набути цієї гармонії, але також корисно буде скористатися рунічною медіацією. Ще до внутрішньої гармонії може привести спілкування із правильними людьми, улюблені заняття. Астрологи радять завчасно розбиратися зі справами і не відкладати нічого на потім. Козероги зможуть здійснювати дуже потужний, хоч і не відразу помітний вплив на оточуючих. Можна спробувати просунути свої ідеї на роботі та попросити про дпомогу близьку людину.

Водолій

На Водоліїв цього тижня, швидше за все, чекатимуть незаплановані знайомства у діловій та любовній сферах. Щоб зрозуміти, ким є та чи інша людина з погляду характеру та енергетики, можна спробувати скористатися розкладом Таро на психологічний портрет людини. Це дуже сприятливий тиждень для вирішення юридичних проблем, переговорів, укладання угод. Астрологи радять Водоліям творити добро, причому робити це безкорисливо. Всесвіт обов'язково помітить і допоможе списати кармічні борги.

Риби

Цього тижня Рибам вдасться покращити стосунки із родичами. Що дуже добре, адже наближається Новий рік. Перед цим святом дуже важливо позбавлятися всього непотрібного — зокрема образ. Протягом усіх семи днів у нашому світі безроздільно правитиме аура невизначеності через передсвятковий настрій. Рибам потрібно не потопати в думках про майбутнє, сфокусувавшись на робочих справах та завданнях. 80% успіху з 19 по 25 число — це поява Риб у потрібному місці та у потрібний час. Решта — питання бажання.

Нагадаємо, що астрологи вважають сьогоднішній день, 18 грудня, днем, коли в атмосфері панує загальна доброзичливість та добродушність, тому конфліктів та сварок цього дня не передбачається.

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Фото Pixabay

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