Воїни ЗСУ вразили «Зоопарк» ворога та відбили атаки на 15 населених пунктів, — Генштаб

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах чотирьох населених пунктів Луганщини та 11 — Донецької області, включаючи Бахмут, Андріївку, Красногорівку, Олександропіль, Мар’їнку, Побєду і Новомихайлівку. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у ранковому зведенні.

На тимчасово захоплених територіях Донецької та Запорізької областей окупанти проводять обшуки у місцевого населення. Особлива увага приділяється мобільним телефонам і смартфонам.

Також розвідка доповідає про збільшилась концентрації загарбників у населених пунктах Мелітопольського району. Крім того, російські окупанти розглядають можливість залучення до участі у бойових діях колишніх поліцейських, які перейшли на бік ворога.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Також наші захисниками збили cім БпЛА типу «Shahed-136».

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, район зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів противника, а також радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби «Зоопарк».

Нагадаємо, напередодні стало відомо про запровадження окупантами цілодобової комендантської години на тимчасово захопленій ними території Запорізької області.

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