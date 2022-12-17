ЗСУ показали чудову роботу: атаки окупантів відбито в районі понад 20 населених пунктів

Розпочалася 297-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Спроби ворога зробити українців поступливішими шляхом завдання ударів по об'єктах критичної інфраструктури зазнають краху. Лише за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах понад двадцяти населених пунктів на Донбасі. Про це повідомили у Генеральному штабі, назвавши всі втримані міста і села — Площанка, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області та Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.

А підрозділи українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 5 районів зосередження особового складу, один пункт управління та склад боєприпасів противника.

Тим часом на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нищити з артилерії цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро — ворожим обстрілам було піддано понад 35 населених пунктів, зокрема Плавні, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольгівське Запорізької області та Чорнобаївка, Антонівка, Херсон і Милове на Херсонщині.

А на поки що окупованому лівобережжі Херсонщини відбувається передислокація окремих підрозділів загарбницьких військ — командування відводить частину угруповання з Каховки та Нової Каховки Херсонської області в район населеного пункту Нижні Сірогози. При цьому серед місцевих жителів військовослужбовці рф поширюють інформацію, що Каховка буде залишена російськими військами до кінця цього року, тому лояльним до окупантів місцевим пропонують переїзд до тимчасово окупованого українського Криму.

У Луганській області окупанти продовжують здійснювати тиск вже на місцевих підприємців — аби ті перереєстровували бізнес за законодавством російської федерації.

Нагадаємо, за повідомленням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, підрозділи Сил оборони України 16 грудня збили 60 ворожих ракет з 76 запущених по нашій країні.

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