Легендарний ексфутболіст «Карпат» помер у Португалії

У віці 66 років у Португалії помер відомий український футболіст, легенда львівських «Карпат» Іван Гамалій, повідомляє офіційний сайт «зелено-білих».

Уродженець села… Гамаліївка був справжнім універсалом на футбольному полі, граючи за львівські команди СКА, СКА «Карпати», ФК «Львів» та «Карпати» на всіх позиціях від оборони до атаки. У складі армійського клубу Гамалій — дворазовий бронзовий призер першої союзної ліги, а також рекордсмен за кількістю проведених матчів (301 поєдинок, 44 голи). У складі «Карпат» 37-річний Іван грав у півфіналі Кубка України.

Після завершення кар'єри гравець, який забив у футболці львівського гранда понад 100 голів, виступав за команду ветеранів «Карпат», після чого 22 роки мешкав у Лісабоні, де свого часу був головою Асоціації футболу українців у Португалії.

Іван Гамалій понад 20 років жив у Португалії

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий український футболіст, якого не зміг переманити сам Лобановський.

Фото ФК «Карпати», Facebook

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