Підозрюваний у корупції директор Великобичківського лісомисливського господарства Юрій Сойма, кримінальна справа проти якого розглядається в суді, та за яким міцно закріпилося реноме представника «лісової мафії» Закарпаття, реалізує у своєму лісгоспі схеми з підсобними господарствами. Про це йдеться в статті «Рибна схема. Як пов'язаний з „лісовою мафією“ Юрій Сойма облаштовує приватний бізнес за державні гроші» на сайті RegioNews.

Зокрема, видання оприлюднило документ про передачу ТОВ «Пуркарецин» в оренду лісової ділянки площею 0,8 га розташованої в кварталі 11, виділ 10, Верхньоводнянського лісництва Великобичківського лісгоспу. Ділянку передано на 49 років для рекреаційної діяльності. Відповідно до тексту договору, на цій ділянці відсутні «будь-які об'єкти інфраструктури, дороги, майданчики з твердим покриттям тощо». Вартість оренди цієї ділянки для ТОВ «Пуркарецин» в 2021 році склала 454 гривні 47 копійок на місяць.

«Втім, якщо подивитися в реальності, чим є передана в оренду ділянка, то виявляється, що в договорі оренди вказані явно неправдиві відомості. Насправді на цій ділянці збудований цілий комплекс з розведення риби. Там є господарські споруди, декілька штучних басейнів-рибників, декоративний вигрібний рибник, альтанка, відпочинковий майданчик, проведено лінію електропередач та облаштована під'їзна дорога», — йдеться в статті.

За інформацією видання, все це було збудовано на ділянці «ще до передачі її в оренду ТОВ „Пуркарецин“, про що свідчать місцеві мешканці та підтверджено зробленими до передачі в оренду фотографіями».

«Отже виходить, що Юрій Сойма передав в оренду цілий бізнес-об'єкт, який мало того, що перебуває у державній власності, та й був облаштований виключно за державні кошти. Такий підхід до керування державною власністю мав би, як мінімум, всерйоз зацікавити правоохоронні органи. Тим більше, що різні перевірки, в тому числі проведені і правоохоронцями, протягом останніх років вже неодноразово виявляли факти порушення законодавства в Великобичківському лісгоспі», — йдеться в статті.

Також видання зазначає, що в 2021 році Державне агентство лісового господарства провело аудит Великобичківського лісгоспу, під час якого «було виявлено факти нецільового використання лісгоспом бюджетних коштів у розмірі 4,5 млн. Гривень».

«Гроші були незаконно витрачені саме на створення в лісгоспі підсобних господарств. Цей факт було відображено у відповідному акті перевірки, з яким були ознайомлені працівники на місці, але в остаточному акті у Києві вся ця інформація невідомо куди зникла. За словами місцевих активістів, таке стало можливим завдяки давній дружбі Юрія Сойми з начальницею відділу з персоналу Державного агентства лісових ресурсів Аллою Святецькою. Саме вона зуміла змусити завідувачку Сектору внутрішнього аудиту Держлісагенства І.О. Петрову змінити акт аудиту Великобичківського лісгоспу», — йдеться в статті.

Таким чином, зазначає видання, «за бюджетні гроші на території Лісгоспу облаштовують підсобне господарство, будуються рибники та інші споруди, закупається риба, вівці для розведення, бджоли тощо. І потім господарство працює в інтересах самого Сойми, а по документах всі ці витратні господарства або взагалі не проводяться, або з часом списуються».

Подібна діяльність Юрія Сойми, пишуть журналісти, «можлива лише завдяки покровительству високопосадовців, як місцевого, так і загальнодержавного рівнів. Окрім чиновників в Держлісагентстві, які закривають очі на нецільове використання бюджетних коштів, Сойма користується підтримкою керівництва Закарпатської обласної ради».

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що стосовно Юрій Сойми зараз розслідувалися два кримінальні провадження щодо корупції та підробки документів. Зараз ці провадження розглядає Рахівський районний суд. Попри це Юрій Сойма не просто залишається на чолі Великобичківського лісгоспу, а й офіційно претендує на посаду директора реорганізованої Великобичківської філії ДП «Ліси України».

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