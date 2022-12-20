Спецслужби рф готують теракти в країнах НАТО для підриву військової допомоги Україні – розвідка

Спецслужби російської федерації готують до передачі екстремістським організаціям на території країн НАТО захоплену в Україні західну зброю для проведення терактів з метою підриву західної військово-технічної допомоги Україні. Про це з посиланням на джерело в українській розвідці на своїй сторінці у фейсбуці заявив керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співробітництва Україна — НАТО, Олександр Данилюк.

«Згідно з інформацією, наявною в української розвідки, спецслужби російської федерації планують провокації з метою підриву міжнародної військово-технічної допомоги Україні. Росіяни готуються передати західну зброю, яку було захоплено ними в Україні, наприклад, в Маріуполі, низці екстремістських організацій для здійснення ними терористичних актів, зокрема, на території країн НАТО», — заявив він.

За словами Данилюка, заступник постійного представника США при ООН Річард Міллс також відзначив загрозу провокацій з боку рф. Міллс розповів, що росія захоплює в Україні американську зброю і зацікавлена в її потраплянні в ненадійні руки з метою підтримки власної дезінформації про відсутність контролю за озброєнням, що надається Україні Сполученими Штатами.

Нагадаємо, 8 грудня Комітет із закордонних справ Палати представників США відхилив законопроєкт крила Дональда Трампа в партії республіканців про перевірку всієї допомоги, наданої Україні.

Також на початку грудня у Міністерстві внутрішніх справ Чехії повідомили, що кремль намагається розкрутити версію про контрабанду зброї з України, щоб послабити підтримку Києва.

176

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram