Як мені без неї прокидатись?: учасниця «Холостяка» шокувала зізнанням

Популярне романтичне реаліті «Холостяк-12», на якому головний герой прийняв несподіване рішення, у розпалі. У проекті залишилось шість героїнь, які борються за серце Алекса Топольського. Одна з претенденток на перемогу — Олександра Погорєлова — директор it-компанії з Києва. Після восьмого епізоду, зйомки якого проходили у Карпатах, Саша написала відвертий пост в Instagram. Дівчина захоплювалася красою природи і дякувала Алексові за побачення.

- Карпати це щось неймовірне, — написала Саша. — Я ніколи до цього не була тут взимку! Гори, повітря, краса природи, в мене аж дух перехоплює. Нарешті вже всі розслабились після Дубай, та поринули в цю романтичну казку. А тепер про наше побачення. Було неймовірно круто, це справжні емоції, воно було насиченим і дуже різноманітним.

Щоправда, виявилося, що був один момент, який дуже засмутив Олександру. На Церемонії троянд Алекс попрощався з Аліною — подругою Саші, з якою, як виявилося, вони стали дуже близькими.

- На церемонії троянд було складніше, — зізналась дівчина. — Коли пішла Аліна, частина мене також пішла, бо ми місяць жили разом, як мені без неї прокидатись? А як же наші балачки? А як все? Було дуже складно, я розумію, що ми не дружити прийшли, але ж все-таки людина стає для тебе близькою.

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» Алекс Топольский зізнався, чи знайшов кохання на проекті.

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