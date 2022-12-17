«Я відпускаю тебе»: несподіване рішення Холостяка

Відбувся восьмий епізод дванадцятого сезону «Холостяка» (СТБ). На початку випуску семеро дівчат продовжували битися за серце головного героя — Алекса Топольського, який нещодавно відмовився від Церемонії троянд. Нагадаємо, реаліті було знято ще до початку повномасштабного вторгнення.

Цього разу побачення відбувалися у засніжених Карпатах.

— Хочу дізнатися більше про кожну з учасниць, — сказав Алекс і влаштував побачення на фермі з розведення хаскі, на схилі для катання на лижах та санках.

Саші Мудрій довелося поділитися своїм індивідуальним побаченням із Мариною. А фаворитці Алекса — Каті — піти на зустріч з Холостяком разом з Вікторією.

— Я знаю, що на проєкті — найстильніша, — впевнено заявила про себе Віка.

Церемонія троянд проходила в одному з колоритних гуцульських ресторанів. Дівчата до останнього не розуміли, хто може покинути проєкт.

Аліна і Марина

— Я відпускаю тебе, — несподівано сказав Холостяк, звертаючись до Аліни. - Ти так і не спробувала розкритися для мене.

Дівчина не очікувала, що покине проєкт, тому поїхала від Алекса у сльозах.

— Сподіваюся, що в якийсь момент Аліна зможе відкритись іншій людині, — сказав Алекс.

Раніше в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» Алекс Топольський зізнався, чи знайшов своє кохання.

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