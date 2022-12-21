Джонні Депп тріумфує: на що довелося погодитися Ембер Герд

Напередодні Різдва Джонні Депп та його колишня дружина Ембер Герд досягли досудової угоди та, схоже, залагодили скандальний позов. Герд заплатить Деппу мільйон доларів, а він відкличе свій позов щодо дифамації. Цю інформацію підтвердили адвокати обох сторін.

Нагадаємо, розлучення двох голлівудських зірок вийшло гучним. Ембер звинувачувала Джонні у домашньому насильстві. Вона стверджувала, що він страждає на алкогольну та наркотичну залежність і не контролює себе. Актор категорично відкинув ці звинувачення. Це було у 2017 році. Проте західні ЗМІ взяли бік Ембер. Студії одна за одною розривали з Деппом контракти та відмовлялися знімати його.

Джонні не здавався. У 2018 році він подав позов проти газети The Washington Post, яка у своїй статті назвала Ембер Герд «громадським діячем, який представляє постраждалих від домашнього насильства».

У 2020 році Депп судився у Великій Британії з газетою The Sun. Він звинуватив видання у наклепі. У ході процесу випливли скандальні подробиці особистого життя Джонні та Ембер. Ці непривабливі деталі не лічили обидвом сторонам. Тяжбу в британському суді актор програв.

Навесні цього року Депп і Герд знову зустрілися в суді, цього разу в американському штаті Віргінія. Джонні звинувачував Ембер у дифамації та вимагав відшкодування збитків. Сума позову становила 50 мільйонів доларів. Герд подала зустрічний позов на 100 мільйонів доларів.

Тяжба знову привернула увагу західних ЗМІ. Процес тривав шість тижнів. Депп зумів довести, що Герд навмисне поширювала про нього брехливу інформацію. Суд зобов'язав актрису виплатити колишньому чоловікові 15 мільйонів доларів. Однак було взято до уваги фінансові взаємини колишнього подружжя. У результаті Ембер мала заплатити Джонні 8 мільйонів доларів.

Зірка фільму «Аквамен» звинуватила присяжних та американський суд загалом у тому, що він нібито своїм рішенням підтримали насильство проти жінок. Герд подала апеляцію.

І ось тепер, оголошуючи про врегулювання позову, 36-річна кінозірка заявила, що це рішення не є актом поступки з її боку. Ембер знову наголосила, що «втратила віру в американську правову систему».

«Навіть якщо мою апеляцію в США буде прийнято, найкращим результатом стане повторний розгляд справи. Я просто не зможу через це пройти ще раз», — заявила Герд.

Проте американські ЗМІ вважають, адвокати дали зрозуміти Ембер, що в неї дуже мало шансів виграти позов у разі перегляду справи. При цьому фінансове становище актриси залишає бажати кращого. Вона просто не має грошей, щоб заплатити Деппу 8 мільйонів доларів.

Що стосується 59-річного Джонні, він, за словами його адвокатів, радий офіційно закрити цю болючу для себе голову. Актор пожертвує мільйон доларів, який отримає від колишньої дружини кількох благодійних організацій.

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