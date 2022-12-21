Оральний секс із російською моделлю дорого обійшовся Гарві Вайнштайну

У понеділок, 19 грудня, суд присяжних у Лос-Анджелесі визнав знаменитого голлівудського продюсера Гарві Вайнштайна винним за ще однією справою про зґвалтування. Процес над ним розпочався у жовтні. Нагадаємо, Вайнштайн уже відбуває 23-річний термін за аналогічні злочини. Він був засуджений на початку 2020 року у Нью-Йорку.

Звинувачення в Лос-Анджелесі ґрунтувалися на свідченнях п'яти жінок. Одна з них перед початком процесу відмовилася свідчити. Її історію присяжні не розглядали. Журі складалося з дев'яти чоловіків та трьох жінок. Присяжні радилися дев'ять днів.

У результаті вони визнали 70-річного Вайнштайна винним у сексуальних злочинах лише однієї з жертв. Вона наполягла на тому, щоб їй було забезпечено анонімність. У матеріалах суду вона фігурує як «Джейн Доу номер один».

Відомо, що вона народилася та виросла у росії. Потім переїхала до Італії, де стала моделлю. У 2013 році прилетіла до Лос-Анджелеса, щоб брати участь у фестивалі італійських фільмів.

У своїх свідченнях Джейн Доу номер один заявила, що Вайнштайн прийшов до неї в номер готелю без запрошення. Вона сама відчинила йому двері, в чому з того часу звинувачує себе. Продюсер силою змусив її до орального сексу. При цьому він мав проблеми з ерекцією. Гарві був змушений якийсь час мастурбувати. Іншою рукою він стискав груди жертви. Це не допомогло. Тоді Вайнштайн використав «сторонній предмет» для проникнення у піхву моделі.

На суді жінка розповіла, що раніше була жертвою зґвалтування. Та стара історія вплинула на її психіку. Вона панічно боїться з того часу, що їй знову завдадуть фізичного болю. Тому коли Вайнштайн став загрожувати їй, вона підкорилася.

Після пережитого в Лос-Анджелесі жінка опинилася в глибокій депресії. У неї виникла алкогольна залежність. «Я сама себе знищувала. Я почувала себе дуже винною. Насамперед тому, що відчинила йому двері», — заявила в суді потерпіла.

Адвокати Вайнштайна намагалися чинити на неї психологічний тиск, звинувачували у брехні, але присяжні їй повірили. Наразі колишньому продюсеру загрожує ще один тюремний термін — до 24 років.

А ось щодо свідчень трьох інших жертв у журі виникли сумніви. Присяжні не змогли дійти згоди щодо звинувачень, які висунула дружина губернатора Каліфорнії Дженніфер Сібел Ньюсом, актриса та сценаристка Лорен Янг та ще одна потерпіла «Джейн Доу номер три».

Їхні історії багато в чому схожі. Вайнштайн запрошував їх на ділові зустрічі, щоб обговорити можливу співпрацю та допомогу у розвитку кар'єри. Коли жінки приїжджали до нього в готель, виявлялося, що в номері нікого більше немає.

Гарві зазвичай зустрічав чергову гостю у халаті, під яким більше нічого не було. Поводився він вкрай агресивно. Притискав жертву до стіни та мастурбував. Потім наполягав на оральному сексі.

Ньюсом заявила в суді, що вирішила імітувати оргазм, щоб якнайшвидше закінчити це приниження. «Я почала видавати якісь звуки. І це допомогло…» — сказала вона.

Адвокат Вайнштайна відразу запропонував Дженніфер продемонструвати присяжним, як вона безпосередньо імітувала оргазм.

«Зовсім не так, як у фільмі „Коли Гаррі зустрів Саллі“. Я не повторюватиму це тут», — відповіла дружина губернатора Каліфорнії.

Коментуючи вердикт присяжних, Ньюсом підкреслила: «Я рада дізнатися, що Вайнштайн згниє у в'язниці, що більше жодна жінка не стане жертвою цього негідника!»

Вайнштайн з'являвся у залі суду в інвалідному візку. Під час оголошення вердикту колишній кіномагнат залишався байдужим. Загалом його звинуватили у сексуальних злочинах вже понад 80 жінок, зокрема відомі актриси Сальма Хаєк, Ешлі Джадд, Розанна Аркетт, Ума Турман, Гвінет Пелтроу та інші.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що популярного американського співака R. Kelly суд засудив до 30 років позбавлення волі за сексуальні злочини, які він скоїв протягом десятиліть.

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