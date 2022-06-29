Відомого американського співака R. Kelly засуджено до 30 років в'язниці за сексуальні злочини

У середу, 29 червня, Федеральний суд Брукліна засудив відомого співака R. Kelly (справжнє ім'я Роберт Сільвестр Келлі) до 30 років ув'язнення. Суд над 55-річним «королем ритм-енд-блюзу», як іноді називали раніше музиканта, тривав кілька місяців. Келлі визнали винним у низці сексуальних злочинів, які він скоїв протягом десятиліть.

Звинувачення проти співака висунули 11 жінок різного віку. Прокурор викликав як свідків понад 40 осіб. Усі вони розповіли про Келлі страшні речі. З'ясувалося, що він та його помічники роками шукали серед численних шанувальників музиканта дівчаток, а іноді й хлопчиків. Юним фанатам обіцяли можливість пожити зі своїм кумиром деякий час. В результаті підлітки потрапляли у справжнє сексуальне рабство.

Келлі жорстоко поводився з жертвами. Він забороняв їм вільно спілкуватися із родичами та друзями, виходити з його будинку без дозволу. Дівчата були змушені носити на публіці мішкуватий одяг. Співак карав тих, хто провинився. Він використовував і фізичне, і психологічне насильство. Часом побиття здавалося його «рабиням» м'яким покаранням. Зазвичай Келлі замикав тих, хто викликав його невдоволення, на кілька днів у кімнаті, позбавляючи їжі.

Свідки розповіли, що виконавець популярного досі хіта I Believe I Can Fly часто порівнював себе з легендарним Джеррі Лі Льюїсом. Один із найкращих в історії рок-н-ролу співаків у 50-х роках минулого століття одружився з 13-річною кузиною. Льюїс публічно заявляв, що не бачить нічого поганого в тому, що дорослий чоловік хоче займатися сексом із неповнолітніми.

Келлі пішов стопами свого кумира. У середині 90-х він став продюсером 15-річної співачки та актриси Алії, писав для неї пісні. Пізніше з'ясувалося, що він зробив її своєю коханкою. Щоб зам'яти скандал, Роберт дав хабар 500 доларів чиновнику мерії, і той оформив свідоцтво про шлюб між Келлі та Алією, хоч це було незаконно.

Алія загинула в авіакатастрофі у серпні 2001 року. Їй було тоді лише 22 роки.

Алія

Після її загибелі Келлі подався на всі тяжкі. Йому були потрібні нові й нові неповнолітні коханки. Його кілька разів намагалися притягнути до відповідальності, проте співак уникав правосуддя. У 2008 році його звинуватили у виготовленні та розповсюдженні дитячої порнографії, але й тоді посадити «короля ритм-енд-блюзу» за ґрати не вдалося.

Адвокати намагалися на нинішньому процесі переконати присяжних у тому, що Келлі сам отримав у дитинстві тяжку психологічну травму. Власний сексуальний досвід у юному віці перетворив його з жертви на мисливця. Йому потрібна психіатрична допомога, а не ув'язнення. Однак спроби захисту подати справу таким чином провалилися.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Нью-Йорку суд виніс вирок Гіслейн Максвелл, колишній помічниці та подрузі мільярдера-педофіла Джеффрі Епштейна. Їй дали 20 років ув'язнення за розбещення неповнолітніх.

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