«Побувши у шпиталі лише 2 тижні, знову поїхав на передову»: на Вінниччині поховали українського героя, який загинув у вересні

Єгору Головчанському 26 років виповнилось вже посмертно. Рідні чекали й вірили, що звістка про зникнення їхньої кровинки виявиться неправдою, а потім дізналися, що Єгор загинув ще кілька місяців тому, повідомляє видання «Ямпільські вісті».

«20 вересня… Архангельське… Херсонська область… Цей метр України востаннє тілом і духом обороняв Головчанський. Він приєднався до лав Збройних Сил України, аби захистити нашу країну від окупантів. Він хоробро боровся всі місяці цієї страшної повномасштабної війни, але вересень на Херсонщині навіки залишив у пам’яті вірного захисника України.

19 грудня громада проводжала в останню путь свого набутого сина Єгора Головчанського. І вкотре тут думається про рок, долю, збіг обставин. Єгор родом з Луганщини, двічі переселенець, бо у 2014 році в його дім ще тоді прийшла війна. Він знав, як це, коли в один момент ти одразу стаєш дорослим, коли руйнуються твої шкільні мрії, коли доводиться переїжджати з міста у місто, бо твоїми слідами йде війна. У 2014 році Ліна, мати Єгора, переїхала жити з окупованого Молодогвардійська в Лисичанськ, а з початком повномасштабної війни евакуювалась у Дніпро. Мати виховувала Єгора сама від самого народження, присвятила єдиній кровинці все своє життя".

За інформацією ЗМІ, Єгор родом з Луганської області. Так склалось, що закінчення школи у 2014-му співпало із початком війни на Донбасі.

«У 2020 році з відзнакою закінчив університет, отримав ступінь магістра та вступив на заочну форму навчання на аспірантуру. Знайшов роботу в банку. Під час навчання в університеті закінчив військову кафедру, отримав звання молодшого лейтенанта. Склав присягу на вірність Україні. 26 лютого Єгор мобілізувався, сам пішов до військкомату. Нелегким був його шлях на війні. З серпня йому присвоїли звання лейтенанта. Командував взводом в окремій стрілецькій бригаді на херсонському напрямку. Мав декілька контузій, але, побувши у шпиталі всього 2 тижні, знову був відправлений на передову, до своїх побратимів. Мав позивне „Єгер“. 20 вересня ворожа міна обірвала молоде життя. Тіло було важко впізнати, тому проводилась експертиза ДНК, та 12 грудня було підтверджено смерть військового».

Поховати на малій Батьківщині полеглого воїна зараз неможливо. Тому мати Єгора вирішила знайти йому на Ямпільщині місце вічного спочинку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у боях з російськими окупантами загинув солдат ЗСУ Євген Кашинський родом з Кривого Рогу. Вдома у Євгена залишилися молода сім’я, батьки, рідні. Донечці лише чотири роки.

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