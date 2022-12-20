Залишилась 4-річна донька: війна забрала шахтаря із Кривого Рогу

У боях з російськими окупантами загинув солдат ЗСУ Євген Кашинський родом з Кривого Рогу. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання. Він входив до складу підрозділу «Регбісти» 129 криворізької бригади Територіальної оборони. Саме він у листопаді звільняв Херсонщину. Йому було 30 років. Трагічну звістку повідомили колеги воїна на сторінці Рудник «Суха Балка».

«Батьки Євгена працювали на руднику, тому, продовжуючи родинну династію, чоловік вирішив пов’язати своє трудове життя з гірничою справою. Прийшов працювати на рудник, ще навчаючись у технічному університеті. Молодий, завзятий, талановитий гірник напрочуд швидко проявив себе, здобувши славу не лише кваліфікованого працівника, а й вмілого керівника. На дільниці, якою керував Євген Валерійович, вперше на виробництві почали застосовувати новітню самохідну техніку, опановувати сучасні технології видобутку сировини. Молодого та енергійного начальника дільниці поважали й цінували усі — від підлеглих до керівників підприємства».

В особистому житті, пригадують колеги, Євген захоплювався спортом. Грав у футбол та регбі, вболівав за футбольну команду «Кривбас». З початку повномасштабного вторгнення разом із друзями чоловік пішов боронити країну у складі підрозділу «Регбісти» 129 криворізької бригади.

Вдома у Євгена залишилися молода сім’я, батьки, рідні. Донечці лише чотири роки.

Прощання з Євгеном Кашинським відбулося 20 грудня.

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