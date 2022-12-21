Старіючий Брюс Вілліс вперше стане дідусем (фото)

Американський актор Брюс Вілліс, який у березні оголосив про припинення кар'єри через афазію, вперше стане дідусем.

Про це повідомила його старша дочка з Демі Мур Румер Вілліс, яка опублікувала знімки в Instagram із кругленьким животом.

Зокрема, 34-річна Румер запостила кілька зворушливих фотографій із бойфрендом, музикантом Дереком Річардом Томасом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стан Брюса Вілліса погіршується. Актор намагається проводити з рідними якнайбільше часу.

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