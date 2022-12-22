Як відновити втрачене пенсійне посвідчення: у ПФУ назвали три способи

Є кілька способів, аби відновити втрачене чи пошкоджене пенсійне посвідчення.

Як нагадують в Пенсійному фонді України, це можна зробити, звернувшися до будь-якого зручного територіального органу ПФУ, через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг (portal.pfu.gov.ua) чи за допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд».

При особистому зверненні пенсіонер заповнює заяву, надає паспорт та фотографію.

На вебпорталі електронних послуг Фонду заява на виготовлення пенсійного посвідчення міститься у розділі «Щодо пенсійного забезпечення».

У мобільному застосунку «Пенсійний фонд» потрібно обрати вкладення «До ПФУ»: розділ «Комунікації до ПФУ» — «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».

Отримати нове пенсійне посвідчення можна в обраному сервісному центрі Фонду. Це вказується під час подання заяви.

«Іноді виникають ситуації, коли пенсіонер з певних причин не може самостійно отримати нове паперове пенсійне посвідчення. Тоді документ можуть видати особі, яка представляє інтереси пенсіонера, та повноваження якої оформлено в установленому законодавством порядку», — додали у ПФУ.

Альтернативою паперовому пенсійному посвідченню для багатьох пенсіонерів може стати електронне відображення пенсійного посвідчення в мобільному застосунку «Дія». Воно має таку ж юридичну силу як і традиційне пенсійне посвідчення.

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