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Суспільство та люди

Як відновити втрачене пенсійне посвідчення: у ПФУ назвали три способи

10:36 22 грудня 2022
Пенсійне посвідчення

Є кілька способів, аби відновити втрачене чи пошкоджене пенсійне посвідчення.

Як нагадують в Пенсійному фонді України, це можна зробити, звернувшися до будь-якого зручного територіального органу ПФУ, через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг (portal.pfu.gov.ua) чи за допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд».

  • При особистому зверненні пенсіонер заповнює заяву, надає паспорт та фотографію.
  • На вебпорталі електронних послуг Фонду заява на виготовлення пенсійного посвідчення міститься у розділі «Щодо пенсійного забезпечення».
  • У мобільному застосунку «Пенсійний фонд» потрібно обрати вкладення «До ПФУ»: розділ «Комунікації до ПФУ» — «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».

Отримати нове пенсійне посвідчення можна в обраному сервісному центрі Фонду. Це вказується під час подання заяви.

«Іноді виникають ситуації, коли пенсіонер з певних причин не може самостійно отримати нове паперове пенсійне посвідчення. Тоді документ можуть видати особі, яка представляє інтереси пенсіонера, та повноваження якої оформлено в установленому законодавством порядку», — додали у ПФУ.

Альтернативою паперовому пенсійному посвідченню для багатьох пенсіонерів може стати електронне відображення пенсійного посвідчення в мобільному застосунку «Дія». Воно має таку ж юридичну силу як і традиційне пенсійне посвідчення.

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