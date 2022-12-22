Як відновити втрачене пенсійне посвідчення: у ПФУ назвали три способи
Є кілька способів, аби відновити втрачене чи пошкоджене пенсійне посвідчення.
Як нагадують в Пенсійному фонді України, це можна зробити, звернувшися до будь-якого зручного територіального органу ПФУ, через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг (portal.pfu.gov.ua) чи за допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд».
- При особистому зверненні пенсіонер заповнює заяву, надає паспорт та фотографію.
- На вебпорталі електронних послуг Фонду заява на виготовлення пенсійного посвідчення міститься у розділі «Щодо пенсійного забезпечення».
- У мобільному застосунку «Пенсійний фонд» потрібно обрати вкладення «До ПФУ»: розділ «Комунікації до ПФУ» — «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».
Отримати нове пенсійне посвідчення можна в обраному сервісному центрі Фонду. Це вказується під час подання заяви.
«Іноді виникають ситуації, коли пенсіонер з певних причин не може самостійно отримати нове паперове пенсійне посвідчення. Тоді документ можуть видати особі, яка представляє інтереси пенсіонера, та повноваження якої оформлено в установленому законодавством порядку», — додали у ПФУ.
Альтернативою паперовому пенсійному посвідченню для багатьох пенсіонерів може стати електронне відображення пенсійного посвідчення в мобільному застосунку «Дія». Воно має таку ж юридичну силу як і традиційне пенсійне посвідчення.18
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