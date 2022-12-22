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Суспільство та люди

«Пекельна сотня назбиралася»: у мережі бурхливо відреагували на перші 100 тисяч убитих в Україні рашистів

9:34 22 грудня 2022
Вибухи

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що загальні втрати ворога на ранок четверга, 22 грудня, перевищили 100 тисяч.

Повідомляється, що за добу, що минула, Сили оборони знищили ще 660 окупантів — загальні втрати особового складу сягнули 100 400 вбитими.

Фото Генштабу

Українці бурхливо відреагували на втрати ворога, дякуючи воїнам ЗСУ.

Нагадаємо, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до США було оголошено про новий пакет американської допомоги обсягом 1 млрд 800 мільйонів доларів. Українські військові, зокрема, отримають комплекс Patriot, який суттєво посилить протиповітряну оборону

Фото Генштабу ЗСУ

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