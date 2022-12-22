За майже 9 місяців росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу та три тисячі танків, — Генштаб

Російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат в Україні. З початку повномасштабного вторгнення в нашу країну армія Росії втратила вже понад 100 тисяч особового складу, три тисячі танків і близько шести тисяч інших бронемашин, повідомили в Генштабі.

У Генштабі підтвердили поразку особового складу та техніки супротивника в районі Горлівки Донецької області. Там було ліквідовано 13 військовослужбовців противника, 4 з яких — офіцери. Також було знищено бойову машину десанту та 3 вантажівки з боєприпасами.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. Наші захисники збили ворожий БПЛА типу «Форпост» та ще два типи «Ланцет-3».

Українські ракетники та артилеристи водночас вразили три пункти управління та два райони зосередження живої сили противника.

Дуже складна ситуація на Бахмутському напрямі. Там супротивник з танків і всього спектру артилерії бив по районах населених пунктів Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Північне.

Минулої доби ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Краснопопівка, Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Озерянівка, Майорськ, Нью-Йорк, Красногорівка, Невельське.

За інформацією Генштабу, росіяни готуються до оборони. З метою будівництва фортифікаційних споруд у Білгородській області, місцеве російське керівництво оголосило про набір добровольців за грошову винагороду для облаштування окопів, траншей та встановлення бетонних конусів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден під час зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським наголосив, що Америка гарантує Україні необхідну військову допомогу, включаючи нещодавно оголошене постачання сучасних ракетних комплексів ППО Patriot.

54

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram