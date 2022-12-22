Увечері 21 грудня у Білому домі відбулася спільна пресконференція Джо Байдена та Володимира Зеленського. Як уже повідомляли «ФАКТИ», президент України прилетів до Вашингтона з офіційним візитом. Це перша закордонна подорож Зеленського з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Переговори у Білому домі тривали понад дві години. Першим до журналістів звернувся президент США. Він зробив заяву, в якій розповів, що підтримував постійний контакт із президентом Зеленським протягом усієї війни, але йому було особливо приємно зустрітися особисто та «подивитися один одному в очі».

Байден нагадав, що їхня зустріч проходить після 300 днів війни, коли путін «підсилює свої жорстокі атаки на Україну». При цьому росія цілеспрямовано обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури та житлові будинки. Президент США назвав такі дії жахливими. Він підкреслив, що путін використовує зиму як зброю.

Володимир Зеленський подякував США за підтримку та висловив сподівання, що вона продовжуватиметься й у майбутньому.

«Кожен долар такої підтримки означає зміцнення глобальної безпеки», — зазначив президент України. Зеленський висловив сподівання, що попри зміни у складі Конгресу США така підтримка зберігатиметься.

«Найважливішим завданням України є пройти через нинішню зиму на тлі російських ударів. Це питання нашого виживання», — сказав Зеленський. Президент додав, що у нього «є розуміння», як саме будуть посилені оборонні можливості України, проте не став вдаватися до подробиць.

Після цього Байден запевнив, що США продовжать підтримку України до кінця. «Ми ніколи не бачили великого вторгнення до європейської країни з Другої світової війни. Ми розуміємо, що на кону — сама ідея суверенітету. Путін думав, що послабить НАТО, але він посилив його. Він привів НАТО до єднання, до приєднання Фінляндії та Швеції», — сказав Байден.

Далі Зеленський повідомив коротко, про що вів переговори у Білому домі. «Головне питання всіх моїх переговорів сьогодні — це зміцнення України, це наступний рік і наш рух до перемоги у війні за незалежність. Є чудові новини, з якими я повертаюся додому. Президент Байден сьогодні оголосив про новий пакет військової допомоги Україні обсягом 1 млрд 800 мільйонів доларів. Найсильніший елемент цього пакету — це комплекс Patriot. Зброя, яка суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Тільки так ми позбавимо державу-терориста його головного інструменту терору — можливості бити по наших містах, нашій енергетиці», — заявив Володимир Зеленський.

Після його слів було питання до Байдена. Журналістів цікавило, наскільки хвилює Білий дім можлива реакція росії на надання комплексів Patriot Україні.

«Це захисна система. Її постачання не ведуть до ескалації. Вона захисна… Ми раді були б її не застосовувати. Просто нехай росія припинить атаки!» — відповів Байден.

Президент США також наголосив, що, на жаль, Москва не має наміру припиняти цю жорстоку війну. Тому США та їхні союзники підтримують Україну. Він згоден із Зеленським, який наголошує щоразу, що Україна захищає не лише себе, а й увесь демократичний світ.

«Тому ми дамо Україні те, що їй потрібне для захисту та успіху на полі бою» — сказав Байден. При цьому знову підкреслив, що США не хочуть розпочати пряму конфронтацію НАТО з Росією, яка може призвести до третьої світової війни.

Найбільш емоційною стала відповідь Зеленського на питання про те, якою він і президент Байден бачать справедливий чи чесний кінець війни.

«Ви кажете про справедливий світ. Я вам хочу сказати, як батько. Ви знаєте, як у нас батьки втратили своїх синів на фронті. Або своїх доньок, які були медсестрами. А що для них справедливий світ? Для них усі ці гроші — нічого. Їх не цікавлять жодні компенсації. Все, що вони живуть, — це англійською „revenge“ — помста. Вони живуть помстою. Чим довше йде ця війна, чим довше йде ця агресія Російської Федерації, тим більше буде таких батьків, які житимуть помстою. Бо іншого сенсу життя вони більше не мають. Немає жодного справедливого світу у війні, яку нам принесли ці… Навіть не можу знайти слово, бо ми просто в Білому домі не можу. Ці нелюди», — сказав Зеленський.

Потім він додав: «Для мене як для президента справедливий світ — це відсутність компромісів на нашій території та відшкодування всіх збитків. Росія має відповісти за все, що зробила проти нас, Європи та всього цивілізованого світу. Ми запропонували США кроки, які можуть призвести до світу».

Байден заявив, що США поділяють українську позицію щодо умов світу. «У нас із президентом Зеленським абсолютно однакове бачення світу», — наголосив він.

«США хочуть бачити Україну незалежною, вільною та квітучою. Пане президенте, не хвилюйтеся, ми стоятимемо на боці України, поки Україна існує», — сказав Байден, завершивши цими словами пресконференцію.

15

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram