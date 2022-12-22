«В'язень хотів мене вбити, але потім кинувся на землю та поцілував руку»: Борис Беккер — про жахіття перебування в англійській в'язниці

Легендарний німецький тенісист Борис Беккер, у квітні засуджений до двох із половиною років ув'язнення у справі про банкрутство, відкрив завісу про своє перебування в англійській в'язниці.

Вивести шестиразового переможця турнірів «Великого шолома» на одкровення виявилося непростим — за непідтвердженою інформацією, німецька телекомпанія TV Sat 1 заплатила своєму співвітчизнику 500 тисяч євро. Утім, воно того було варте, адже Беккер розповів таке, від чого часом волосся стає дибки.

«Там було надзвичайно брудно і небезпечно, — Борис Беккер із жахом згадує дні, проведені за ґратами в Англії. — У в'язниці були зібрані різні типи злочинців — від убивць до педофілів та торговців наркотиками. Ночі, проведені там, були шалені, як у психіатричній лікарні.

Троє в'язнів, так звані «слухачі», повинні були мене захищати. І, мабуть, вони врятували мені життя. У двох випадках я боявся за своє життя. По-перше, засуджений до довічного ув'язнення вбивця вимагав від мене грошей та шантажував, що інакше «покаже» мені. В іншій в'язниці інший хлопець хотів мене вбити. Він хотів «випрати мою білизну» та пояснював, що збирається зі мною робити. Трохи згодом цей ув'язнений прийшов, кинувся на землю, поцілував мені руку та вибачився".

Додамо, що титулований спортсмен залишив британську в'язницю минулого тижня та був депортований до рідної Німеччини. Беккера визнали винним за 25 із 29 пунктів звинувачення, на що він не став подавати апеляцію, визнавши вирок.

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