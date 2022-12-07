Колишній підопічний Шевченка отримав шість років ув'язнення

Футболіст італійської «Дженоа» 22-річний Маноло Портанова, який ще нещодавно грав під керівництвом Андрія Шевченка, визнаний винним у серйозному злочині і засуджений до шести років ув'язнення, повідомляє ANSA.

Вихованець «Ювентуса» 30 травня 2021 року разом з трьома співучасниками брав участь у груповому зґвалтуванні 21-річної дівчини на домашній вечірці у квартирі в центрі Сієни та у березні 2022-го був затриманий поліцією. Не зважаючи на те, що півзахисник заперечував усі звинувачення та заявляв, що секс був за згодою сторін, суд відправив його за ґрати. До речі, аналогічний термін отримав дядько Маноло, який також був учасником злочину.

Нагадаємо, що за підсумками минулого сезону «Дженоа» вилетіла з серії А і зараз у турнірній таблиці другого італійського дивізіону посідає п'яте місце. Портанова, чий батько Даніеле Портанова грав у серії А за «Сієну», «Болонью» та «Дженоа», в очікуванні рішення суду встиг провести за генуезців у сезоні 14 матчів (один гол та два асисти).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарного футболіста збірної Ірану Алі Даєї засудили до страти.

Фото ФК «Дженоа»

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