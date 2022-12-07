39.54 / 40.24 40.80 / 41.77
Київ: -2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Колишній підопічний Шевченка отримав шість років ув'язнення

12:19 7 грудня 2022
Маноло Портанова

Футболіст італійської «Дженоа» 22-річний Маноло Портанова, який ще нещодавно грав під керівництвом Андрія Шевченка, визнаний винним у серйозному злочині і засуджений до шести років ув'язнення, повідомляє ANSA.

Вихованець «Ювентуса» 30 травня 2021 року разом з трьома співучасниками брав участь у груповому зґвалтуванні 21-річної дівчини на домашній вечірці у квартирі в центрі Сієни та у березні 2022-го був затриманий поліцією. Не зважаючи на те, що півзахисник заперечував усі звинувачення та заявляв, що секс був за згодою сторін, суд відправив його за ґрати. До речі, аналогічний термін отримав дядько Маноло, який також був учасником злочину.

Нагадаємо, що за підсумками минулого сезону «Дженоа» вилетіла з серії А і зараз у турнірній таблиці другого італійського дивізіону посідає п'яте місце. Портанова, чий батько Даніеле Портанова грав у серії А за «Сієну», «Болонью» та «Дженоа», в очікуванні рішення суду встиг провести за генуезців у сезоні 14 матчів (один гол та два асисти).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарного футболіста збірної Ірану Алі Даєї засудили до страти.

Фото ФК «Дженоа»

183

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Розбитий БУК рашистів

Перше застосування нової ракети ЗСУ: знищено установку Бук за допомогою британської Brimstone

Знайшли непритомною: у Києві пожежники врятували дитину з палаючої квартири

Знайшли непритомною: у Києві пожежники врятували дитину з палаючої квартири

гороскоп

«Закінчується найбільш руйнівний період війни»: астрологиня дала прогноз подій в Україні до 11 грудня

Вадим Грановський

«Навіть культура споживання кави в українців і росіян розбиває наративи про «один народ», — бариста Вадим Грановський

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту