Попри вибухи та вимкнення світла: які подарунки отримують цьогоріч одинокі старенькі?

Першу половину зими фонд Let’s help традиційно присвятив збору новорічних подарунків для самотніх стареньких в рамках акції «ОГОРНИ ТЕПЛОМ». Цьогоріч всі зусилля сконцентрували на теплих речах, яких дуже не вистачає літнім людям в геріатричних пансіонатах в умовах довготривалого вимкнення світла. Мета цієї акції — забезпечити мінімум 1000 одиноких бабунь та дідунь теплими речами, які допоможуть пережити цю зиму в комфортних умовах. Це також можливість підтримати старенького, який залишився наодинці зі своїми проблемами в такий нелегкий для України час.

«Благодійна акція „ОГОРНИ ТЕПЛОМ“ цього року набула іншого сенсу та більших масштабів. Якщо минулорічні різдвяні подарунки складались з різних речей, які приносили просто задоволення та гарний настрій стареньким, то цього року ми думали перш за все про комфортні умови перебування індивідуально для кожного підопічного та відштовхувались від нагальних потреб під час війни. Ми вирішили закуповувати індивідуальні набори теплих речей: вовняні жилетки та шкарпетки, зимові ковдри та пледи… Кожен подарунок загортаємо та вручаємо особисто. Це потребує залучення більшої кількості людей та часу, але ми вважаємо, що наразі це надважливо — бути певними, що кожна бабуня та дідусь отримають від нас не просто приємність, а справжнє тепло, яке допоможе їм пережити найскладнішу зиму в Україні!» — ділиться планами операційна директорка БФ Let’s help Вікторія Марушевська.

Акція «ОГОРНИ ТЕПЛОМ» розпочалась у грудні та триватиме до середини січня 2023 р. Перші подарунки фонд вже почав розвозити на День святого Миколая, в Київську область.

«Це була перша поїздка фонду Let’s help за час війни, коли зібралась вся команда в новому складі. Навіть вибухи, якими росія з 4-ї ранку намагалась залякати українців, не стали перешкодою для наших планів! Ми, як і обіцяли, довезли подарунки, особисто вручили, ще й докупили мандарин та солодощів, аби підняти настрій стареньким. Ми перевірили, в яких умовах перебувають наразі наші підопічні в геріатричному будинку в с. Медвин, зробили для себе висновки на майбутнє про те, що можна ще покращити, аби старенькі почувались комфортно. Та ще раз переконались, що робимо дійсно важливі речі! Адже наразі вся увага людей прикута до ЗСУ та діток, а про стареньких згадують рідко», — ділиться враженнями від поїздки менеджерка по роботі з партнерами Марія.



До акції «ОГОРНИ ТЕПЛОМ» можуть приєднатись усі охочі та зробити благодійний внесок на комфортну суму або придбати подарунок стареньким особисто та покласти в будиночки в Києві (адреси шукай на сайті фонду). Середня вартість зимового набору теплих речей становить 550−700 грн. Заклади, куди буде направлена допомога, розташовані в регіонах, де наразі найгірша ситуація з фінансуванням пансіонатів, а також куди переїжджають на тимчасове перебування самотні старенькі з окупованих регіонів чи населених пунктів, де активно ведуться обстріли.

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