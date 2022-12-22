«Українські розподільні мережі» може очолити людина російського олігарха Григоришина, — ЗМІ

Новостворене АТ «Українські розподільні мережі» (УРМ), яке буде управляти державними і націоналізованими в росіян обленерго, може очолити людина російського олігарха Костянтина Григоришина. Про це йдеться в матеріалі видання Delo.ua.

Нагадаємо, Кабмін створив УРМ 29 листопада 2022 року. Компанія підпорядковується Міністерству енергетики і стане єдиним оператором державних і націоналізованих обленерго. До управління УРМ уже перейшли «Хмельницькобленерго» та «Миколаївобленерго». На черзі державні «Харківобленерго», «Тернопільобленерго», «Запоріжжяобленерго», а також обленерго, що належать російським власникам — компанії VS Energy, групі «Энергетический стандарт», енергоактиви Костянтина Григоришина.

«Якщо велика дерусифікація енергетики таки відбудеться, УРМ сконцентрує до 60% ринку і отримає величезний вплив — відповідатиме за роботи обленерго, призначення менеджменту, стабілізаційні відключення, ремонти, закупки, тощо», — йдеться в матеріалі.

За даними, Delo.ua, державного монополіста УРМ може очолити Михайло Ільницький — чинний директор «Чернігівобленерго», яке належить росіянину Григоришину.

«І це замість того, аби позбавити його (Григоришина — Авт.) впливу на енергоринок. Адже керувати державними і націоналізованими в росіян обленерго, і в самого Костянтина Григоришина, буде менеджер цього самого Григоришина — Ільницький», — пише видання.

В матеріалі йдеться, що питання функціонування УРМ нібито безпосередньо курують топ-посадовці — заступник голови ОПУ Ростислав Шурма і Міністр енергетики Герман Галущенко, якого ЗМІ називають одним з ключових «виконавців політики Банкової з переведення енергосистеми в ручне управління».

«За даними наших джерел, питання створення і діяльності цієї компанії просувають особисто заступник голови Офіса президента Ростислав Шурма і Міністр енергетики Герман Галущенко. Обидва посадовці, які і потенційний керівник УРМ, мають зв’язки з російським капіталом або проросійськими силами», — йдеться в матеріалі Delo.ua.

Видання нагадує, що Шурма — колишній член «Партії регіонів», який у 2019 році балотувався до Верховної Ради за списком проросійського «Опозиційного блоку», а нині курує енергетику, промисловість і надра: «Галущенко прийшов в енергетику з людьми Андрія Деркача».

Як пише Delo.ua, антиросійські енергетичні ініціативи влади мають красивий фасад, але стоїть він на сипучому ґрунті.

«Хороший за задумкою проект може обернутися посиленням впливу на енергоринок ворожий елементів, які точно не зацікавлені в його збереженні і ефективності», — видання.

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