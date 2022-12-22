В Ірпені стартували зйомки серіалу

В Україні стартували зйомки воєнної драми «Я — Надія». Нагадаємо, нещодавно Netflix купив добірку українських фільмів.

Канал 2+2 став першим мовником, який від початку повномасштабної війни відновив власне серіальне виробництво. Чотирисерійний фільм — історія про працівників швидкої допомоги, які попри страх і втому, незважаючи на обстріли і бомбардування, мужньо тримають оборону на своєму фронті. Його прем’єра запланована на наступний рік.

Знімальна група воєнної драми «Я – Надія»

Прототипом головної героїні серіалу «Я — Надія» стала 20-річна українка, фельдшерка «швидкої», яка на початку повномасштабної війни перебувала в оточеному російськими військами Харкові. Маючи змогу евакуюватися, дівчина не залишила рідне місто, цивільних і військових, які опинилися у самому пеклі бойових дій та потребували екстреної медичної допомоги.

Головні акторки серіалу Вероніка Дюпіна та Ірина Мак

«Я — Надія» — перше художнє осмислення подій, які відбувалися у лютому-березні цього року, — сказав креативний продюсер Сергій Карпенко. — Це, насамперед, розповідь про реальних людей, які під кулями проявили справжній героїзм".

Головна акторка серіалу Вероніка Дюпіна

Творчою групою серіалу було прийнято рішення відмовитися від старої, запозиченої у російського кіновиробництва традиції розбивання тарілки перед стартом знімального процесу. Зйомки драми «Я — Надія» розпочались із символічного підписання акторами та знімальною групою українського прапора.

Головний актор серіалу Данііл Мірешкін

Головні ролі грають українські актори: Вероніка Дюпіна, Данііл Мірешкін, Ірина Мак, Павло Сироткін, Антоніна Хижняк. Зйомки серіалу «Я — Надія» відбуваються у Харкові, Києві та Ірпені.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, на що погодилася Ембер Герд у конфлікті з Джонні Деппом.

На фото в заголовку актори серіалу (зліва направо) Валерій Астахов, Вероніка Дюпіна, Данііл Мірешкін, Антоніна Хижняк

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