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«Скажене весілля», «Велика прогулянка» та інші: Netflix купує великий пакет українських фільмів

16:49 4 жовтня 2022
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Американська стрімінгова платформа Netflix, яка оголосила про прем’єру п’ятого сезону серіалу «Корона», зацікавилася українським кіно. Стрімінг заявив, що має намір купити 14 фільмів українського виробництва. Йдеться про картини, права на показ яких продала компанія Film.ua Group, зокрема це воєнна драма, комедії, фантастика та інші.

Йдеться про комедії «Скажене весілля», «Велика прогулянка», «Найкращі вихідні», воєнну драму «Снайпер. Білий ворон». Тривають перемовини про купівлю прав на екшн «Фокстер і Макс», «Додому» Нарімана Алієва, «Атлантида» Валентина Васяновича, «Люксембург, Люксембург» Антоніо Лукіча, «Я і Фелікс» Ірини Цілик.

Раніше, на платформі Netflix вже з’явилися фільми «Дике поле», «Бурштинові копи» та «Зустріч однокласників»

Вартість угод поки не розкривають. До початку російського вторгнення в Україну йшлося про суми від 5 до 25 тисяч доларів.

Раніше Зірка серіалу «Скажене весілля» Катерина Кузнєцова підтримала Україну після 13 років життя у росії.

Також зірка «Скаженого весілля» Арам Арзуманян розповів, як став українським націоналістом.

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