ЗСУ потужно вдарили по аеродрому під Каховкою: тільки вбитими рашисти втратили 150 людей, — Генштаб

Росіяни продовжують атакувати Україну. Протягом доби російські окупанти завдали 5 ракетних та 5 авіаційних ударів, а також здійснили близько 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, включаючи нічний обстріл цивільної інфраструктури міста Марганець Дніпропетровської області. Вдень ворог обстріляв Часів Яр Донецької області, де є жертви серед мирного населення. Про це повідомили в Генеральному штабі України.

«Ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському та не полишає спроб покращити тактичне положення на Куп’янському і Лиманському напрямках. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує мінометні та артилерійські обстріли цивільної інфраструктури вздовж правого берега річки Дніпро. Шкоди зазнали понад 25 населених пунктів», — йдеться у повідомленні.

20 грудня цього року Сили оборони завдали удару по скупченню живої сили противника в районі Миколаївки Скадовського району Херсонської області.

«В результаті нього уражено до 140 військовослужбовців російських окупаційних військ та знищено 8 вантажних автомобілів Камаз з боєприпасами. За уточненою інформацією, в результаті ураження 20 грудня польового аеродрому ворога в районі Каховки Херсонської області окупанти втратили до 150 осіб вбитими та близько 50 — пораненими. Знищено до 20 одиниць військової техніки різного типу», — повідомили в Генштабі.

Там додали, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів та 3 райони зосередження живої сили противника.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що загальні втрати ворога на ранок 22 грудня перевищили 100 тисяч.

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