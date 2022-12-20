росія руйнує Донбас просто до випаленої землі, але навіть така жорстокість ворогу нічого не дасть, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні подякував українським захисникам, які під час атаки рашистів збили три десятки дронів-камікадзе.

«Більшість із них, на щастя, не долетіла до призначених цілей. 30 „Шахедів“ збито — непоганий результат. Я дякую за цей результат і за захист українського неба всім нашим зенітникам, льотчикам, мобільним вогневим групам. А особливо — 96-й київській та 208-й херсонській зенітним ракетним бригадам, які показали за цю добу найбільшу влучність», — зазначив він.

За його словами, ці «Шахеди» — з нової партії дронів. «Ось такий терористичний інтернаціонал двох режимів — допомагають воювати проти людей. Що ж, відповідатимуть за це спільно», — зазначив президент та додав, що результатом атаки стали ще більші відключення електрики у людей, зокрема, у Києві: «Але ремонтники, як і завжди, працюють дуже активно, цілодобово. Намагаються якнайшвидше відновити подачу енергії принаймні на тому рівні, який може забезпечити генерація. Це буде зроблено».

Володимир Зеленський, говорячи про ситуацію на фронті, назвав Бахмут найгарячішою точкою на всій лінії фронту — на понад 1300 кілометрах активних бойових дій.

«Ще з травня окупанти намагаються зламати наш Бахмут, але час іде, і Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а й російських найманців, які прийшли на заміну втрачених армій окупантів. Лише вдумайтеся в це: росія вже втратила в Україні майже 99 тисяч своїх солдатів. Днями буде 100 тисяч втрат окупантів. Заради чого? Відповіді на це запитання ні в кого в москві немає. І не буде», — сказав він та подякував бійцям, які героїчно тримають Бахмутський напрямок, Соледар, Авдіївку, Мар'їнку, Кремінський напрямок та весь Донбас.

«Цей регіон, який до приходу росії був одним із найсильніших в Україні, рф руйнує просто до випаленої землі… Навіть така жорстокість ворогу нічого не дасть», — запевнив президент.

Згадав Володимир Зеленський і колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвіли, який відбуває термін, згадавши про стан його здоров'я: «Я звертаюся до народу Грузії, до влади Грузії — треба проявити милосердя, особливо у передріздвяний час».

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, кількість ліквідованих в Україні рашистів сягнула 98 800 військових.

Фото ОП

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