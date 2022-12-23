Президент України Володимир Зеленський підбив короткі попередні підсумки своєї поїздки до Сполучених Штатів, назвавши їх «хорошими». Зробив він це дорогою в Україну, записавши коротке відео за підсумками 302-го дня війни.



«Повертаємося з Вашингтона — їдемо з добрими результатами. З тим, що справді допоможе», — заявив глава української держави.



При цьому Зеленський не пропустив нагоди згадати про такі довгоочікувані в Україні ракети, як Patriots.



«Коли ми говоримо „патріоти“ в Україні та у Сполучених Штатах, ми все одно маємо на увазі захист держави та людей. Це питання вирішене для України. Є й фінансова підтримка. Є й інші домовленості — про них трохи пізніше» , — заявив президент.



Також у своїй промові Володимир Зеленський подякував Джо Байдену, американському Конгресу в особі двох палат та двох партій, а також українським воїнам у Бахмуті, чий прапор допоміг йому набрати «додаткові очки» у битві за американських виборців.



«Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки — обом палатам, обом партіям, усім, хто підтримує Україну, всім бажаючим перемоги, так само як і всі ми. Перемога буде! Слава кожному нашому воїну! Слава кожному, хто захищає нашу державу! Веземо в Україну, на Донбас, під Бахмут і на південь рішення, на які наші Сили Оборони чекали» , — заявив Володимир Зеленський.



Глава держави розповів й про зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою, в особі якого подякував усім полякам та місту Жешуву за допомогу.



«Я розповів йому про почуте у Сполучених Штатах, про наше стратегічне бачення наступного року… Готуємось, зміцнюємо наші спільні сили», — розповів український лідер.



Крім того, глава держави не залишив поза увагою ще одну групу професіоналів, яка відзначала своє свято — українських енергетиків.



«Сьогодні професійне свято людей, які дають нам нормальність, сучасність і той рівень добробуту, який держава-терорист хоче знищити. Сьогодні день працівників та працівниць енергетики. Я вітаю всіх вас, захисники, захисниці українського світла, та дякую вам за вашу роботу. Вам на допомогу теж веземо нові домовленості! Слава Україні!» — резюмував підсумок поїздки Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у США Зеленський подякував американському народу за допомогу нашій країні у боротьбі проти російських загарбників. Глава держави заявив, що Україна та весь прогресивний світ перемогли росію «у боротьбі за уми миру». Україна не впала, а продовжує боротися за свою свободу, битва ще продовжується, вона не може бути заморожена чи відкладена.

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