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Україна

Зеленський прибув до Білого дому: перші фото візиту президента до США

21:29 21 грудня 2022
Володимир Зеленський, Джо та Джилл Байден

У середу, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський прилетів до Вашингтона. Як повідомляли «ФАКТИ», це перша закордонна поїздка українського лідера з моменту початку повномасштабного вторгнення росії в лютому.

Зеленського в аеропорту зустрів голова служби протоколу Білого дому Руфус Гіффорд. Підтвердилися повідомлення про те, що український президент спочатку приїхав поїздом до Польщі, де на нього чекав американський літак.

О 21:00 за київським часом Зеленський приїхав до Білого дому. Його зустрічали президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден.

Два лідери сіли за стіл переговорів. Спільна прес-конференція очікується о 23:30 за київським часом.

Візит до Вашингтона також включає виступ Зеленського в Капітолії перед членами обох палат Конгресу США.

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